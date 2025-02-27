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娛樂 最新消息

（影）GD主持新節目剛挨轟 又傳出演唱會爭議

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像界天王GD（權志龍）主持的綜藝節目《Good Day》，在第二集播出後收視率就略顯下滑，讓許多韓國網友發聲表達不滿，「很無趣，剪輯手法毫無新鮮感」、「節目看起來沒有主軸，根本不知道想表達什麼」，甚至還直言PD金泰浩江郎才盡，除了邀請到華麗的嘉賓陣容外，已經看不出相較以往有趣的節目效果，節目播出後的反應十分兩極。

GD（權志龍）演唱會傳出購票爭議。（翻攝自IG）GD（權志龍）演唱會傳出購票爭議。（翻攝自IG）

然而，先前GD宣布的世界巡迴演唱會於昨（26）日開賣，卻突被爆出售票不公，外國粉絲氣憤表示：「感覺自己被歧視了」。原來售票平台為避免系統癱瘓，將韓國本地人的購票時間提前1小時，票數限制最多可購4張；而非韓國粉絲限制為2張，還得晚1個小時進入系統，購買時發現票券皆售罄，直呼完全不合理，讓韓國人先購票就算了，還限制外國人。

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雖購票已結束，但海外粉絲批評聲浪四起，只為一睹偶像風采，卻得遭受了不公平對待，粉絲們更呼籲未來無論是哪個主辦單位，都可以一視同仁，讓演唱會售票以更公平的方式進行。

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