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GD主打歌深情唱中文 致敬鄧麗君

GD新歌《DRAMA》出現中文歌詞，獲歌迷大讚很有誠意。（翻攝自YouTube）GD新歌《DRAMA》出現中文歌詞，獲歌迷大讚很有誠意。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國大咖歌手發片、巡演，粉絲全程緊盯，韓團BIGBANG隊長「GD」G-Dragon昨在台灣時間下午1點推出新專輯《Übermensch》，歌迷發現主打歌完美飆唱中文歌詞；BLACKPINK宣布今夏展開世界巡演，將以4人完整體回歸！

GD主打歌深情唱中文 致敬鄧麗君歌迷稱讚GD中文發音標準，歌詞應是出自鄧麗君《月亮代表我的心》。
（翻攝自YouTube）

《TOO BAD》也藏驚喜 MV邀aespa Karina入鏡

GD新專輯共8首歌，其中《DRAMA》加入中文歌詞，歌迷聽到34秒時，突然唱到「你總是問我愛你，愛得有多深」，歌詞致敬鄧麗君《月亮代表我的心》，讓華語圈歌迷嗨翻天。

GD主打歌深情唱中文 致敬鄧麗君歌迷稱讚GD中文發音標準，歌詞應是出自鄧麗君《月亮代表我的心》。
（翻攝自YouTube）

專輯名《Übermensch》在德語有「超人、超越」之意，意指GD從出道至今不斷超越自我，新歌《TOO BAD》邀來美國歌手安德森帕克合作，MV還有aespa成員Karina共同演出，令該曲火速登上韓國音樂平台Melon TOP 100冠軍，實力有目共睹。

BLACKPINK世巡掀旋風 解鎖英國溫布利球場

GD近來主持的韓綜《Good Day》話題度逐漸攀升，他在最新一集聊起往事，讓韓團「帝國之子」出身的黃光熙開玩笑說想當主唱，提到如果能重生想組3人男團，意外和GD所屬的BIGBANG目前團員人數相符，讓GD忍不住笑回：「我們也不是因為想要3人才變這樣的！」逗樂眾人。

BLACKPINK預告夏天將以4人完整體回歸，引爆歌迷期待。（翻攝自X）BLACKPINK預告夏天將以4人完整體回歸，引爆歌迷期待。（翻攝自X）

此外，BLACKPINK計劃7月5日、6日在首爾開啟世界巡演，確定將成為首組在英國倫敦溫布利球場開唱的K-POP女團，預告大規模巡演即將來襲。

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