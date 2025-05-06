公關女王後悔賀呂秋遠「老來得子」 怒批：渣中之渣

網紅律師呂秋遠近日爆出私生子風波，更低調表示此為私事沒必要向社會大眾交代。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅律師呂秋遠近日爆出私生子風波，更低調表示此為私事沒必要向社會大眾交代，孩子生母林女持續爆料，指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，更指「這是受精卵」，怒接呂秋遠私下真面目，震碎大眾三觀，呂秋遠臉書湧入大批網友洗版，如今已悄悄將臉書留言功能關閉。「公關女王」岳啟儒今（6）也發文後悔在她的生子文章曾經留言恭喜他「老來得子」。

呂秋遠目前已主動認領孩子，但隨著孩子生母爆料愈來愈多，過去將呂秋遠視為暖男代表的人紛紛表示失望。岳啟儒也發文表示：「我真的非常後悔曾經追蹤呂秋遠的粉專，也後悔看他的文章按讚甚至還訪問過他，更後悔在他的生子文曾經留言恭喜」！

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「公關女王」岳啟儒怒斥：天底下渣男何其多，網紅律師的最大問題是人設崩塌。（翻攝自臉書）

昨（5）日呂秋遠與孩子生母的音檔流出，岳啟儒感的怒火更烈，她說：「錄音檔的對話刺耳的讓人皺眉，沒人性才會把孩子稱為受精卵；看了孩子母親寫的十點－愛情詐騙心碎回憶錄，更令人覺得憤怒，他根本就是利用權勢假愛情之名，行騙炮之實」。岳啟儒更怒道：「天底下渣男何其多，網紅律師的最大問題是人設崩塌，長久以來把自己貼上暖男標籤，怎知筆下描述的加害者其實就是他自己？」

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呂秋遠檯面上每天寫支持女權和保護兒少的文章，私底下卻因為有名、有權就自命風流玩弄女人。（本報資料照，記者王文麟攝）

最讓岳啟儒受不了的關鍵點是呂秋遠檯面上每天寫支持女權和保護兒少的文章，私底下卻因為有名、有權就自命風流玩弄女人，「是八十多萬粉絲的膨脹忘記了做人的本分？」孩子生母也在社群透露，曾告訴「網紅律師」孩子隨時可以來看、可以一起出來吃飯過母親節，但網紅律師拒絕了，表示要先處理好自己的情緒，一回頭，竟然在社群發文、上廣播節目、接受諮詢，最可惡的是竟然還搬出「剴剴案」混淆焦點，令孩子生母怒問：「你到底有什麼資格利用剴剴？」

岳啟儒後悔自己也曾經是他的忠實讀者，甚至採訪過他。（翻攝自臉書）

岳啟儒也說「就算當初沒有愛只是玩玩，有了孩子就該負起撫養的責任，在怪女方不墮胎讓自己沒有決定權的同時，是否想過當初性致高昂把妹把上床是自己做的決定？」女方給機會讓網紅律師回頭，沒想到網紅律師一點都不珍惜，甚至厭惡老來得子，就算這樣，他還是要蹭流量，發文叫大家恭喜他，對女方說出的話，都是利用女方心軟，為他發聲明停損，順便替自己無恥的行為漂亮收尾。

岳啟儒後悔自己也曾經是他的忠實讀者，甚至採訪過他，但現在岳啟儒只覺得呂秋遠是渣中之渣，請所有女性不要再相信他的鬼話。

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