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娛樂 日韓

Lisa被罵爆了！內褲驚見「美國民權之母」陷爭議

〔記者邱奕欽／台北報導〕時尚界年度盛事「Met Gala」於台灣時間6日在紐約盛大登場，韓國女團BLACKPINK的3位成員Jennie、ROSÉ與Lisa也受邀出席，沒想到Lisa首度踏上紅毯卻因內褲上的圖樣引爆爭議，同時也引起美國民眾的反彈情緒。

Lisa當晚的穿搭融合性感與街頭感，但有眼尖網友發現她內褲部位的圖樣包含數張人臉，其中一張神似美國已故黑人民權運動領袖羅莎帕克斯（Rosa Parks），遭質疑對象徵性人物存有不敬之意，令美國網友大為不滿痛批，「到底是誰覺得把有影響力的黑人女性臉孔印在內褲上是個好主意？」甚至指出她過往曾說出爭議性的「N字詞」卻未公開致歉，如今此舉根本毫無悔意。

Lisa因內褲上印有美國民權運動領袖羅莎帕克斯（紅圈處），遭到輿論撻伐。（組合照，美聯社）Lisa因內褲上印有美國民權運動領袖羅莎帕克斯（紅圈處），遭到輿論撻伐。（組合照，美聯社）

羅莎帕克斯因1955年拒絕在公車上讓座給白人而遭逮捕，就此點燃美國民權運動序幕，在當地被尊稱為「現代民權運動之母」。然而，此次事件不僅讓Lisa陷入風波，同時也讓「Rosa Parks underwear」成為社群平台X的熱搜關鍵字；對此，Lisa目前尚未做出回應，是否會影響她未來在國際時尚界的合作與形象，仍有待觀察。

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