家長資方全崩潰！郭昱晴反對5天假 踢爆新制「焦慮內幕」

〔記者邱奕欽／台北報導〕立法院會今（9日）經表決三讀通過《紀念日及節日實施條例》，未來小年夜、教師節、台灣光復節、行憲紀念日皆納入國定假日，引發全台民眾熱議。對此，時任民進黨立委、曾以出演偶像劇《麻辣鮮師》中「萬人美老師」為人所知的演員郭昱晴收到許多反映，表示勞工焦慮恐因此遭AI取代，她認為「紀念非要放假」、「放假也不一定要綁紀念日」。

民進黨立委、演員郭昱晴。（本報資料照）

郭昱晴表示，紀念日應以回顧歷史、反思社會為目的，如行憲紀念日、台灣光復節，並不等同於一定要放假，同時也強調放假是讓人民休息、團聚與慶祝傳統，但並非所有節日都適合成為法定假日。郭昱晴指出，包括宗教節日、族群文化節日、教師節與軍人節等確實值得尊重，但在是否放假這件事上，更需廣納各界聲音，形成真正的社會共識。

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郭昱晴坦言，自法案三讀通過後已收到大量民眾反映，尤其雙薪家庭與地方家長，抱怨五一勞動節原本孩子上學、夫妻能稍微喘息的「小確幸」時光被剝奪，擔心假日安排失衡；更有資方憂心假日增多可能導致生產排程困難、人力成本提高，甚至加劇AI取代人力的風險。郭昱晴強調自己是轉達民意，「請各位網軍識讀能力好一點」，呼籲大家理性討論，傾聽多元聲音。

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