（獨家）南珉貞帶媽媽墾丁歡慶母親節 南媽媽揹起小南玩超嗨

南珉貞帶媽媽墾丁歡慶母親節。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕富邦悍將啦啦隊人氣成員南珉貞日前承諾帶母親到墾丁度假歡度母親節，果然言出必行！這趟母女旅程不僅讓媽媽開心到「手機翻譯」讚嘆墾丁美景，南珉貞也因能陪伴日前身體不適的母親而感到幸福滿滿。兩人在南灣陽光下盡情玩樂，體驗水上活動、騎單車，還在沙灘上留下溫馨回憶，南媽媽更興奮揹起南珉貞在沙灘奔跑，心情嗨到不行。

南媽媽揹起南珉貞玩超嗨 。（記者蔡宗憲攝）

南珉貞與母親的墾丁之旅充滿歡笑與感動。抵達墾丁後，媽媽對當地風光驚嘆不已，頻頻用手機拍攝美照，還特別用中文翻譯對當地友人傳訊「你們住在好美麗的地方！」展現對台灣南國風情的喜愛。開心的南媽媽甚至清晨就騎單車探索墾丁，沿途感受海風與自然景致，活力滿點。來到南灣，兩人不僅沐浴陽光，還挑戰刺激的水上活動，媽媽玩得興起，甚至背起南珉貞在沙灘上奔跑，畫面既逗趣又溫馨。

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南珉貞帶媽媽墾丁歡慶母親節，超愛當地美景。（記者蔡宗憲攝）

「看到媽媽這麼開心，我真的特別滿足！」南珉貞受訪時分享，母親日前身體狀況不佳，這次能帶她來台灣度假，既是兌現承諾，也是送給媽媽的母親節大禮。南珉貞透露，媽媽對台灣的熱情與好客印象深刻，特別是墾丁的陽光與海灘讓她心情大好，旅程中不斷誇讚「台灣真的太美了！」

南珉貞帶媽媽墾丁歡慶母親節，還玩起水上活動 。（記者蔡宗憲攝）

這趟旅程不僅讓南珉貞與母親留下珍貴回憶，也讓粉絲見證她孝順的一面。網友紛紛留言讚賞「小南好暖心，帶媽媽玩得這麼開心！」南珉貞表示，未來若有機會，還想帶媽媽探索更多台灣美景，用行動繼續傳遞對家人的愛。

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