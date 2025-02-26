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娛樂 電視

台灣隊拿下經典賽門票！籃籃「爆哭應援」 結束最後一舞曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕「WBCQ」世界棒球經典賽資格賽台灣隊昨（25日）以6比3戰勝西班牙，成功拿下最後一張門票，挺進WBC正賽。而昨在現場擔任應援的籃籃被粉絲發現爆哭畫面，她事後也在社群發文提到，這是她最後一場以啦啦隊身分的應援賽事、感謝台灣晉級成為她職涯最棒禮物。

籃籃以啦啦隊身分的最後一場應援結束。（翻攝自IG）籃籃以啦啦隊身分的最後一場應援結束。（翻攝自IG）

籃籃在文中表示，「WBCQ（是）我以啦啦隊身分的最後一場應援賽事」、「眼淚一直止不住地掉下來，有感動、有不捨，我愛棒球，更愛一起認真應援的你們！能夠加入應援團真的非常非常非常幸福！」貼文曝光後，籃籃的隊友們及粉絲紛紛送上打氣及祝福。

籃籃轉發的限動中，可以看到她被捕捉到爆哭畫面。（翻攝自IG）籃籃轉發的限動中，可以看到她被捕捉到爆哭畫面。（翻攝自IG）

籃籃轉發的限動中，可以看到她被捕捉到爆哭畫面。（翻攝自IG）籃籃轉發的限動中，可以看到她被捕捉到爆哭畫面。（翻攝自IG）

事實上，有球迷透露籃籃在比賽第一局時，眼眶就含著淚，到最後一個出局數後，她更是爆哭，邊哭邊敬業地完成最後一場應援，讓許多球迷感動不已。

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