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娛樂 音樂

瘦子不忍開嗆Ozi「只勾二嫂」 吳卓源被捲入糗大了

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」相隔6年後強勢回歸，今天推出全新單曲《無袂煞》為全新專輯《OGS》暖身，而除了新專輯，頑童也帶來好消息，日前在社群平台上宣布，將於 7月19、20日與26、27日，連續兩個週末、一共四場演出，強勢回歸台北小巨蛋。

頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）

新專輯在創作過程中遇到到不少挑戰，頑童花了很長一段時間磨合，刻意在2024年下半年推掉許多演出，窩在錄音室創作，新專輯名稱包含兩層不同的意義，第一層當然是嘻哈用語 OG： 「Original Gangster」的縮寫，意指「真正的大佬」、「純正的匪幫」；而稍微念快一點，會發現OGS發音聽起來有點像「歐吉桑」，隨著三人生命經歷的轉變，許多首歌都是以社區小人物為主角，比如《里長 Bro》與《笨小孩》等，隱含著幽默。

首波單曲《無袂煞》作為專輯的開門歌，從第一秒兇到最後一秒，網友也發現瘦子疑似諷刺ØZI「勾引二嫂」，歌詞唱出「懶覺沒有腦子要是活的他都搞，他不拜關二哥，Ozi他只勾二嫂，如果要比爆料這次我比勾惡早」，頑童再度火力全開、刀嘴不饒人，

頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）

這首歌一上線就引起網友熱議，瘋猜由於吳卓源曾傳出和瘦子表哥交往，又被指與ØZI過從甚密，瘦子表哥等於「綠綠的」，之後吳卓源再爆介入朱軒洋與網紅女友的戀情，瘦子也曾發文「if you don't know now you know」諷刺過，對照歌詞似乎看得出蛛絲馬跡。至於《無袂煞》是否在嗆ØZI？本色音樂回應，「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧。我們不多做其他回應了，謝謝。」ØZI則不回應。

頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）頑童相隔6年回歸。（本色音樂提供）

從出道至今已經十六個年頭的頑童 ，在《OGS》專輯創作中，感受到最強烈的衝擊，絕對是生活與年紀的轉變帶來的影響，有轉變當然也有不變，不變的是三人之間的友情，回想起拍《無袂煞》拍攝MV那天，夜戲時遇到打春雷、閃電，下起超大暴雨，小春、大淵、瘦子和夥伴們一起在樹林裡淋雨，但沒有任何人有怨言和不悅，三人展現絕佳默契3小時一起KO這個景。

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