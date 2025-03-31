韓女記者強硬發問 金秀賢已讀不回

韓星金秀賢今日召開記者會。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢今（31）日下午在韓國首爾的飯店舉辦記者會，雖事前即表示現場沒有記者提問環節，但是仍有一位女記者提高音量，強硬發問，對於女記者拋出的關鍵問題，金秀賢恍若未聞，甚至連頭都沒有抬起來，只是扶著桌子深深鞠躬後離去。

金秀賢在記者會上不斷哭泣並哽咽敘述自己要表達的事。（翻攝自YTN）

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金秀賢的記者會上，37分鐘的聲明都在金秀賢的哭泣和哽咽中進行，他不斷道歉並承認自己是個膽小鬼，但說出來的話全都在強調自己交往時，女方已成年。由於整場記者會等於金秀賢自說自話，在他要離開時，終於有女記者忍不住強硬提高聲調追問「你和金賽綸是什麼時候第一次認識的？在哪裡？如何見面的？能說一下嗎？這種程度應該是可以說的吧？」但金秀賢並未回答。

金秀賢雖然激動哭泣，但還是有人覺得他是演出來的。（翻攝自YTN）

金秀賢今日在記者會上哭到崩潰，讓他的粉絲相當心疼；不過也有很多網友認為金秀賢本來就是演員，今天的演技應該是他人生當中最棒的傑作。至於強硬追問的女記者，雖然沒有得到回答，卻被網友稱讚是「現場最有擔當的人」。

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