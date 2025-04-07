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信義威秀剛翻新又出事！10影廳即刻起暫停營運

台北信義威秀影城日前原宣布迎接嶄新面貌，如今公告10間影廳暫停營運。（威秀影城提供）台北信義威秀影城日前原宣布迎接嶄新面貌，如今公告10間影廳暫停營運。（威秀影城提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台北信義威秀影城日前剛翻新，號稱迎來嶄新面貌，提供消費者更棒的觀賞體驗，然而今（7）日卻突然宣布因出現漏水問題，即刻起10個影廳將暫停營運。

威秀影城稍早在臉書發布聲明向消費者致歉，表示信義威秀今（7）日檢測後發現，部分屋頂有漏水狀況。經過確認，應受到近期天候不穩定、溫差大熱漲冷縮所導致。為確保消費者觀影體驗，「即刻起，A17區的影廳（1-11影廳，包括4DX影廳）將暫停營運」。至於原定「改裝煥新系列行銷活動」則順延，後續重啟時間將另行公告。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示，「好不容易改裝完，現在又暫停」、「沒事，比大巨蛋積極多了。欸？沒，我沒說什麼」、「我只是想奉獻錢包給巨人，怎麼就這麼難」、「原訂今天下午信義威秀看SVT 4DX電影，開演前現場才告知影廳漏水狀況，現場櫃檯全款刷退送的4DX票居然還不能看我原本預計要看的SVT 4DX，威秀的補償措施不給觀眾觀賞原訂的電影，連換場次時間都不行，這個補償措施誠意有待加強」。

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