（影）法國高中生台菜料理遭質疑不公 百萬網紅Ku這樣說

Ku（後排中）帶著法國高中生進行台灣料理比賽，（前排左起）邰智源、千千、廚佛瑞德擔任評審。（翻攝自threads）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬網紅「Ku」酷的夢邀請法國高中生來台灣進行生活體驗，從跟阿公、阿嬤相處、歌仔戲體驗到一日高中生體驗，點閱率都很高，最新一集高中生們要分成男、女兩隊比賽作台菜料理，廚佛瑞德、演藝圈美食達人邰智源、千千都成了評審。

法國高中生聽到要比賽料理，都相當有信心。（翻攝自YouTube）

高中生們挑戰的料理是三杯雞及蚵仔煎，都是道地台灣美食。奧莉莉亞、瑪雅組成的女生隊和佳賓、馬丁組成的男生隊進行激烈競爭，從買菜開始她們就遭遇挑戰，不過女生隊比較有規劃，也很認真料理；男生隊有淘氣的馬丁在，所以整個過程笑料百出，讓人忍不住很想跟馬丁說：不要鬧了！

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馬丁（左起）、酷、佳賓對於要舉行台灣料理比賽都很興奮。（翻攝自YouTube）

比賽結果出爐後，贏的隊伍可以品嘗紅豆餅（車輪餅），只見優勝者樂呵呵的。有看了影片的網友覺得比賽結果不公平，Ku忍不住緩頰：Fred給兩組的幫助比例差不多，而且這比賽更重視趣味性，請大家不要太認真。

在比賽裡頭調皮搗蛋的馬丁事後也和女生組道歉，表示自已不該惡作劇。

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