60年代夯劇《淘氣阿丹》男主角驟逝 不敵癌病享壽73歲

1960年代夯劇《淘氣阿丹》由演員傑．諾斯（右）飾演主角丹尼斯．米契爾。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕1960年代以漢克·凱查姆（Hank Ketcham）知名漫畫改編的同名夯劇《淘氣阿丹》（Dennis the Menace）由資深演員傑．諾斯（Jay North）飾演主角丹尼斯．米契爾風靡一時。飾演阿丹的傑．諾斯今（7）日傳出於4月6日病逝於佛羅里達州萊克巴特勒家中，死因為結腸癌，享壽73歲。

《淘氣阿丹》是由漢克·凱查姆（Hank Ketcham）知名漫畫改編的同名夯劇。（美聯社）

從6歲就踏入演藝圈的傑．諾斯1959年開始在CBS電台在《淘氣阿丹》裡飾演古靈精怪的阿丹，節目共播出4季共146集。主角阿丹的一頭金髮和臉上俏皮的雀斑都是讓觀眾印象深刻的童年回憶。

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傑．諾斯因癌症離世。（翻攝自X）

在結束《淘氣阿丹》演出之後，傑．諾斯轉戰電影圈，並嘗試參與電視劇改編版演出、為動畫節目配音。由於成名太早，傑．諾斯坦承長期以來心理壓力極大，後逐漸淡出演藝圈，並於美國海軍服役。

傑．諾斯的噩耗由遺孀辛蒂證實，他原本就罹患結腸癌，未料近期病情急速惡化，終於不敵病魔。他的好友保羅．彼得森則發文「『淘氣阿丹』已經離開了我們。再見，我的朋友。」弔念這位永遠的朋友。

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