小龍女又變小籠包 陳妍希離婚後狀況曝光

陳妍希先前臉蛋嬌小下巴呈V型，如今又變得圓潤。（本照合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星陳妍希今年2月正式宣布與中國男星陳曉離婚，結束9年婚姻，兩人也分別在社群表示「今後各自安好」。恢復單身之後的陳妍希也沒閒下來，近日現身電影首映會時，陳妍希離婚後狀態曝光，引起網友熱議。

陳妍希參加電影《下一個颱風》首映會。（翻攝自微博）

陳妍希日前在社群大方曬出參加電影首映會用邀請卡遮住臉的自拍照，原來她去了電影《下一個颱風》首映會，看完電影之後，陳妍希讚嘆：「喜歡李玉導演電影給予女性的勇氣，喜歡小余小姐浪漫又自由的鏡頭裡的光影，喜歡女性角色在戲中，颱風來臨時，看不到光，他（她）們成為了自己的太陽，也成為了彼此的太陽，喜歡這句slogan『沒有玫瑰應該為花開道歉』」，看來她對電影內容深有所感。

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與陳妍希同場看電影的網友也上傳了側拍的照片，只見陳妍希彷彿頂著素顏，搭配一身藍色休閒套裝，不過，網友形容自己看到的陳妍希滿臉油光、眼神憔悴，身材和臉蛋也變得比先前圓潤。

陳妍希參加電影首映會，被網友拍到放在網路上。（翻攝自微博）

陳妍希宣布與陳曉離婚後，社群更新頻率變高，月初欣賞舞台劇時也發文：「有些地方不是想回就能回的，有些事不是說我忘就能忘的。人生充滿著無奈和無常，每個人都在尋找自己心中的桃花源。但真的找到了，就真的是自己想要的嗎？還是要學會接受和放下」，令人擔心是否尚未從離婚陰霾中走出。

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