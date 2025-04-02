金秀賢痛哭脫妝「粉底Out」！眼線筆狂衝熱搜被問爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕金秀賢遭爆在金賽綸未成年時交往後，神隱21天於上月31日親上火線開記者會，數度爆哭痛訴遭到污衊威脅。沒料到的是，金秀賢當下哭到粉底脫妝，不過眼線卻一點都沒受到影響，記者會妝容意外引起網友熱議，不僅粉底品牌一度衝上熱搜，眼線筆品牌甚至被敲碗敲到爆。

金秀賢記者會妝容意外引發關注，眼線筆品牌更是被問到破表。（組合照，翻攝自微博）

金秀賢在捲進一連串的爭議後，始終透過經紀公司Gold Medalist發布聲明回應，終在神隱21天後，現身記者會親自針對近期風波回應。不過，金秀賢在記者會上的說法並未被外界全買單，更被直指特地顧及造型，不僅服裝頗為用心，就連妝髮一點也不馬虎，整體狀態與金賽綸生前模樣形成強烈對比。

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除此之外，金秀賢原本以完整妝容於記者會亮相，卻在過程中數度情緒失控痛哭、拭淚，導致粉底浮粉又脫妝，鼻翼兩側更是缺了一大塊，不過濃密的下眼線卻始終沒暈開，令人嘖嘖稱奇引發熱議，不僅關鍵字「金秀賢粉底液」竄上微博熱搜，許多網民甚至好奇提問，「粉底牌子？避雷」、「粉底Out」、「求眼線筆品牌」、「眼線筆哪家？」、「眼線牛沒暈」。

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