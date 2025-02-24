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娛樂 最新消息

中南部期待看到黃國昌 名嘴嗆聲：你敢不敢？

黃國昌22日出席在台北市萬華區艋舺公園舉辦的「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會。（資料照）黃國昌22日出席在台北市萬華區艋舺公園舉辦的「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌22日出席在艋舺公園舉辦「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會宣講，台上侃侃而談，管制區外則有不滿他的民眾聚集喝倒采，「下台、背骨」等聲浪不斷，還有零星民眾突破管制衝到第一線，衝著台上的黃國昌倒比大拇指，所幸萬華警方事先部署，未發生大規模衝突。

電視名嘴汪潔民23日直接在臉書發文標記黃國昌說：「國昌主席，自從你在萬華又爆紅後，現在社群網站暴動了，大家都期待看到你欸，特別是中南部！噗，不知道國昌主席你敢不敢？」有網友興奮留言說：「高雄朋友萬分期待國昌去開講。」汪潔民則回應：「讓高雄人的熱情融化他，就怕他孬。」

相關新聞：列舉黃國昌不適合從政4大理由！台大教授嘆：良心被狗咬掉的政客

當天黃國昌上台痛批民進黨剝奪台灣人的民主，揮霍納稅人的錢，台灣人用鮮血跟奮鬥爭取的民主，被民進黨灌輸成民進黨做主，更批評民進黨散播假訊息，雖然現場有區隔出活動區，但龍山寺前的廣場聚集了不少不滿黃國昌的民眾，多次群體大喊「下台」。

當天黃國昌上台致詞時，不少台下民眾比倒讚狂噓。（記者田裕華攝）當天黃國昌上台致詞時，不少台下民眾比倒讚狂噓。（記者田裕華攝）

黃國昌在台上講得聲嘶力竭，民眾與其遙對不斷喝倒采「下台、下台」、「垃圾昌」、「背骨」、「不要想洗白」等，聲浪一波波，幾乎掩蓋了黃國昌透過麥克風的宣講，但黃國昌不為所動，面對著台下的支持者說，尊重多元聲音的表達。

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