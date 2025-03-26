傳金秀賢的小三小四都是知名藝人！ 記者爆料：讓金賽綸很辛苦

南韓YouTube頻道《橫豎研究所》明（27）日將繼續公開金秀賢與金賽綸的戀愛證據。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓YouTube頻道《橫豎研究所》今（26）日晚間直播的時候預告，將於明（27）日繼續公開金秀賢從金賽綸未成年就開始戀愛的證據，不僅如此，該頻道所屬的記者金世毅還爆料，金秀賢在跟金賽綸交往期間，還有另外兩個交往對象，對方都是知名藝人，爆料一出，立刻在韓網引發熱烈討論。

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然而，金世毅還公開金賽綸好友對質的錄音，其中就提到金秀賢在跟金賽綸交往的期間腳踏多條船，他還在直播中表示：「金秀賢有小三、小四，所以讓金賽綸很辛苦，而且對方都是眾所皆知的藝人，我們很驚訝，所以才需要消音。」網友坦言：「在證據還沒出來之前都會保持半信半疑的態度」、「如果這是真的，那金秀賢真就是渣男」。

另外，金世毅還特別訪問到了金賽綸的丈夫，針對昨天韓國媒體《THE FACT》發出的金賽綸自殘照片，丈夫表示：「她在我面前沒有過那麼嚴重（自殘），不過有一次正在吃飯，她就突然拿牙籤刮自己的身體，我也很震驚。」

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