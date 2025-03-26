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娛樂 日韓

G級寫真女星下海拍AV！ 自認「肉食女」：看到想要的就出手

日本寫真女星笹倉彩擁有G級傲人身材。（翻攝自X）日本寫真女星笹倉彩擁有G級傲人身材。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲日本寫真女星笹倉彩擁有167公分的姣好身材，以及G級傲人上圍，曾經登上週刊Flash，如今傳出她將在4月22日以AV女優身分出道，讓老司機們又驚又喜。不過，她的高顏質似乎給人一種距離感，對此，笹倉彩受訪時澄清，自己在愛情觀上是個肉食女子，「看到想要的就出手！」

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笹倉彩昨（25日）宣布，自己將在成人片商S1出道，作品將於4月22日發布，也許有人會對此感到震驚，但她表示會繼續努力。事實上，她在進軍暗黑界以前，就曾登上週刊Flash拍攝裸體寫真，累積不小知名度，因此被封為「大型新人」。

笹倉彩4月22日將以AV女優身分出道。（翻攝自X）笹倉彩4月22日將以AV女優身分出道。（翻攝自X）

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對此，AV達人一劍浣春秋坦言，笹倉彩給他的感覺像是剛出道的「葵」，臉蛋美艷成熟、身材高挑火辣、有點距離感，卻讓人想要接近，這樣的女優可以害羞和青澀，但是主動一點會更好。不過，笹倉彩受訪時曾自爆，在愛情觀上她是個肉食女子，看到想要的就出手，床上的她就是大膽的、貪心的及肉食的，其實她很主動！

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