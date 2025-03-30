曾指導「地表最強老爸」 傳奇動作男星突離世享壽75歲

李察諾頓（左）與地表最強老爸連恩尼遜合作愉快。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕知名動作男星李察諾頓（Richad Norton）曾經是無數國際大明星的「御用指導」，「小丑女」瑪格羅比、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「地表最強老爸」連恩尼遜都和他合作過。不僅如此，他也曾與成龍合作過《城市獵人》、洪金寶合拍《富貴列車》更在劉德華《魔翡翠》中亮相。今（30）傳出李察諾頓在澳洲墨爾本家中驟逝，享壽75歲，妻子茱蒂證明死訊。

李察諾頓（右）與小丑女瑪格羅比。（翻攝自IG）

李察的妻子茱蒂發文：「我已經麻木、整個人都垮了，無法言語，我失去了一切」，短短幾字訴盡心中哀痛。李察諾頓從11歲開始就踏入武術界，他最早學習柔道，之後更精研不同武術，17歲拿下空手道黑帶，除此之外，他更是巴西柔術、截拳道、美國自由搏擊高手。

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李察諾頓曾進軍香港影壇，與成龍等人交好。（翻攝自IG）

1980年李察諾頓曾進軍香港影壇，成為傳奇明星，動作片裡幾乎都能看見他的身影，廣為人知的作品包括《夏日福星》、《一個好人》。李察諾頓是好萊塢重要的動作片訓練演員，他教授過的明星一個比一個大牌，如「地表最強老爸」連恩尼遜、漫威「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、DC「小丑女」瑪格蘿比、「瘋狂麥斯」湯姆哈迪、「魔鬼終結者最殺液態金屬人」勞勃派屈克等。

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