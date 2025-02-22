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沈春華曝小學舊照！鬆口離開主播台心聲

沈春華今舉辦新書分享會。（天下文化提供）沈春華今舉辦新書分享會。（天下文化提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈春華籌備三年推出全新力作《在歲月裡淘金 一閃一閃亮晶晶》於一月底出版，今（22）日舉辦新書發表會，沈春華看到這麼多親友、老同事特別出席支持，很開心今天匯聚了她生命中最重要的人。她感動地分享，「人生很多時候是無法獨活，看起來我的人生好像名利雙收，但其實是大家成就了我」。

沈春華的先生、兒女今天也出席支持，兒子Andrew驚喜上台獻花時，幽默表示，「我覺得很震撼，原來我的母親真的有這麼多忠實粉絲。」他說從小到大，他都認為沒事情可以難倒母親，即便她每天工作到晚上10點回家，也堅持看一小時自己工作的影像，並一定會簽小孩的聯絡簿。

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他覺得母親有過人的智慧，很多事情不說破，但她會用最適合的方式跟家人溝通，這就是對家人的愛。他感性表示，「謝謝我的母親撐起這個家」。

沈春華在現場特別提供幾張照片當成彩蛋給讀者，有小學時的照片，也有她到美國前一天晚上錄了最後一集《強棒出擊》，很難得跟父母同台的照片。

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沈春華提到人生的取捨很重要，當她離開高成就感的主播台，到底要做什麼才能不後悔？回顧過去十年來，她體驗到人生有很多不同的可能性，而她擁有人生的選擇權。

沈春華之前和家人去北歐旅行，回想起來覺得是很棒的回憶。（翻攝自臉書）沈春華之前和家人去北歐旅行，回想起來覺得是很棒的回憶。（翻攝自臉書）

她之前和家人去北歐旅行時，進入了一間酒吧，只有一個樂手很享受地自彈自唱，她與同行的女兒就一起加入歡唱共舞，這是她回想起來就覺得很棒的回憶。如果沒有捨掉熱愛的工作，可能不會得到另外更多采多姿的生活，她認為思考後做出抉擇，就要盡力創造不後悔的人生。

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