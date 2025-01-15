沈春華遊杜拜「女兒緊急送醫救治」鬆口最新近況 醫藥費曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕沈春華近日與兒女赴杜拜旅遊，沒想到在阿布達比一日遊後，女兒突然呼吸不順緊急送醫救治，她也在文中曝光當地醫療費用。

沈春華與兒女遊阿布達比。（翻攝自臉書）

沈春華提到，當時同行的女兒一直就覺得心跳很快（Apple Watch測達135～155下／分），導致呼吸不順，從當天午後一直持續，「在台北家中密切Follow我們行程的先生，在聽完女兒的形容後，建議我還是要帶女兒上一趟醫院做檢查比較安心，我一聽也緊張了，健康的問題不能輕忽，而且女兒從來也沒有突然心跳得這麼快，還伴隨著些許的咳嗽和發燒，主要是呼吸不平順，讓我和哥哥決定要立刻展開行動。」

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沈春華與兒子決定先叫救護車，大約15分鐘過後，救護車來到飯店，總共三名醫護人員（其中一人是司機）來到房間了解狀況，女兒一一如實回答，期間仍伴隨著咳嗽，喘氣和發燒，醫護人員則表示，評估病人的狀況，還是必須送到醫院，讓醫生來診斷並且給予必要的醫療，沈春華也說：「我們白天還在歡樂旅遊的氣氛後，晚上急轉直下，母子女三人進入戒備就醫的模式。海外旅遊的風險和意外，此刻完全突顯了。」

沈春華女兒送醫。（翻攝自臉書）

由於公立醫院距離他們的飯店太遠，救護車希望送到距離比較近的中型私立醫院，考慮到時間和醫療效率，沈春華立刻答應了，「我們是外國人，沒有當地的醫療保險，這一次也沒有保海外旅遊醫療險，出發前我曾經在腦海閃過這個問題，還沒研究清楚就搭飛機了，沒想到真碰上了海外就醫。一路上在救護車內的兩位醫護人員，態度和善、細心，又非常專業，讓我們母女安心許多。」

而沈春華的女兒在經過各項檢查後，醫師表示因為近來感冒病毒太猖獗，女兒是被感染發炎，因此有發燒（進醫院的時候39.3度），發燒會讓心跳加快，也導致了她呼吸不順暢，但是叫家人們不用擔心。

沈春華也提到所有的費用裡面醫師的諮詢診療費是比較高的，「500AED，大約是4500台幣（1:9）；抽血130AED（約台幣1170元）胸部X光180AED（約台幣1620元）;急診室病房175AED（約台幣1575元）…」全部加起來這一次的急診費用要付1640AED，差不多台幣一萬五左右，「這讓我鬆了一口氣，因為我心裡想著有一次朋友在日本突然暈厥住了兩天醫院被收了20多萬台幣，海外就醫更貴的例子所在多有。我們將醫療診斷書和費用單據收妥，回到台灣還可以依規定，申請海外醫療部分給付。」而女兒在注射退燒藥和抽血檢驗、胸部X光檢查後，情況已經比較穩定，「最重要的是排除了我們的擔心和疑慮，這趟緊急就醫還是很有必要。」

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