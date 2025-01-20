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娛樂 最新消息

沈春華合體昔日主播界對手 幫李四端解夢「你怕被別人取代」

沈春華（右）合體昔日主播界對手李四端。（八大提供）沈春華（右）合體昔日主播界對手李四端。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大雲時堂》主持人李四端日前邀請到昔日在新聞界的對手沈春華，兩人當時身處不同頻道，卻是同時段當家主播，雙方互隔螢幕相視，如今難得有機會同台，除了暢談當年競爭激烈的新聞戰，也聊起主播共有的壓力和焦慮。

沈春華（左）幫李四端解夢。（八大提供）沈春華（左）幫李四端解夢。（八大提供）

李四端透露至今都還會不時做到播新聞的噩夢，夢裡的情境因為遲到，然後驚覺時間只剩三分鐘，但他西裝還沒穿、領帶來不及打，正在猶豫到底要不要坐上主播檯時，發現已有別人坐在檯上，逗得沈春華忍不住大笑，幫李四端解夢：「你就是怕別人取代你，對不對？」但沈春華坦承自己也做過類似的噩夢，打趣說這算是一種職業傷害。

沈春華分享過去播報趣事。（八大提供）沈春華分享過去播報趣事。（八大提供）

李四端、沈春華過去分別是坐鎮兩大電視台的當家主播，李四端大方自揭在播報新聞時，曾把「飛毛腿飛彈」唸成「長毛腿飛彈」，也曾把「霸王別姬」講成「霸王妖姬」，惹得沈春華笑開懷，跟進自曝也曾把「李奧納多迪卡皮歐」唸成「李奧納多皮卡丘」，字句就這樣播送到觀眾耳中，還成為當天網路熱搜。沈春華安慰李四端：「你現在可以非常釋懷，因為『奧納多皮卡丘』成為後來很長一段時間，網友開玩笑的點。」沈笑說也是因為這樣，讓很多年輕人認識她。

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