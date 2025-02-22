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小優亂放話非首次！詹子晴7年前早踢爆「嘴巴跟河馬一樣大」

小優（右）早在2018年就遭詹子晴在節目上指控「嘴巴跟河馬一樣大」。（組合照，翻攝自YouTube）小優（右）早在2018年就遭詹子晴在節目上指控「嘴巴跟河馬一樣大」。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優不時遭圈內好友指控大嘴巴、亂爆料，近日又被踢爆在外放話胡瓜與宋羽葤的八卦，風聲傳回老闆吳宗憲耳中震怒將她解約，不過她事後則自拍潸然淚下的影片討拍：「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！」無獨有偶，小優早於2018年就遭「丫頭」詹子晴在節目上控訴，「她是世紀無敵大嘴巴！跟河馬一樣大！」如今畫面再被挖出。

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詹子晴7年前在節目《綜藝大熱門》中以「很誇張」形容小優愛放話的行徑，更是世紀無敵大嘴巴，因此根本沒人敢跟小優訴真心話，就連一旁的主持人LuLu也幫腔，「這是真的，她（小優）很常在節目當中一直講別人的！」她提出2點指控，其一為小優私下向她抱怨工作時，會先警告，「妳不要跟別人講，我只對妳講！」但才過沒幾天就耳聞其他人也都知道這件事，頓時讓令她不解，「她（小優）不是只跟我講嗎？」

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不僅如此，詹子晴繼續指控第二點，她透露有次因分手向小優傾吐心緒後，當晚與眾好友聚餐卻被大家表達關心「妳還好嗎？」、「妳是不是分手...」正當疑惑為何在座的各位都知情時，所有人這才告訴她「小優說的啊！」不過，小優在節目上否認並辯稱，「我是在關心妳，我希望大家安慰妳！」就連LuLu也聽不下去脫口，「不是！這就是大嘴巴！」小優種種行徑讓詹子晴憤喊，「她就是超級大嘴巴，跟河馬一樣大！什麼事情都能被她講！」

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