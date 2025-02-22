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娛樂 最新消息

宋羽荮決裂小優！吳宗憲怒轟揭「演藝圈忌諱」：大家引以為戒

吳宗憲日前火大與小優解除經紀約。（資料照，中天提供）吳宗憲日前火大與小優解除經紀約。（資料照，中天提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人小優近日被閨密踢爆在外放話綜藝天王「瓜哥」胡瓜與助理主持人宋羽荮關係匪淺，惹怒老闆吳宗憲，震怒與她解約。宋羽荮昨發文提到有與小優通話，小優一直不承認是自己或是哪個人和她說這些謠言，宋羽葤生氣表示「這輩子不原諒她」，而吳宗憲稍早也回應本報怒轟：「演藝圈裡面最忌諱的就是造謠生事！」

吳宗憲日前火大與小優解除經紀約，更和宋羽荮建議可以採取法律途徑，今吳宗憲則在怒批演藝圈最忌諱造謠生事、惡意抹黑，「為了打擊異己，去講一些莫須有的事，只為往自己臉上貼金。這些真的不好！海水退了，誰沒有穿褲子一目了然！殷鑒不遠，大家可以引以為戒，還給演藝圈一個乾淨的環境！」

而據悉小優曾和吳宗憲表示謠言是聽一個圈內人講的，還說不能出賣這個講的人，吳宗憲則認為小優是不敢承認自己造謠生事，覺得她個人言行應該自己承擔。

相關新聞：小優負面新聞連環爆！簽給吳宗憲不到半年「慘遭提前解約」

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