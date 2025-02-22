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80歲國寶楊麗花首場粉絲見面會！豪邁喊話：幾歲都要跟觀眾見面

楊麗花今出席「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會。（資料照，記者潘少棠攝）楊麗花今出席「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕80歲的「歌仔戲國寶」楊麗花今出席「世紀初戀·楊麗花」全球花迷會，身穿金黃色長版大衣，宛如龍袍加身，並戴上壓箱寶的寶劍項鍊，整個人顯得瑞氣千條，因為這是她人生中第一場粉絲見面會，凌晨三點就緊張到醒來，擔心自己太久沒現身，被影迷們遺忘，但現場塞滿影迷，還有老粉絲從星馬趕來，讓她直呼感動，認為見到粉絲是她「有錢買不到的開心」，表示：「我不知道要怎麼感謝他們，這獨一無二的體驗別人都無法感受，我歡喜到眼淚快流下來，但若滴下來，就不能講話了！」

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談到影迷會心情？她豪邁說：「我能活到幾歲都還是要跟觀眾見面，我不會放棄歌仔戲，這就是我一生回饋跟使命。」問她舉辦粉絲見面會和上台演出哪個緊張？楊麗花想了想回，「都不同的緊張」，徒弟陳亞蘭在旁虧她：「我沒看過妳演戲緊張。」楊麗花指出過去演出歌仔戲，會擔心來不及換衣服、道具來不及上，要隨時臨機應變，而粉絲見面會則是擔憂自己有點咳嗽，但她隨即笑瞇瞇說：「演戲的人看到觀眾朋友都不會生病。」

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現場來了數百位粉絲，都是追隨她數十年的死忠影迷，有位91歲的郭奶奶原本坐在輪椅上，一見楊麗花後竟然站起來，讓主持人鍾欣凌驚呆，立即用楊麗花新書的名稱直呼「如有神在」，後來郭奶奶淚眼汪汪稱自己活到這把年紀，第一次追星，很有福氣見到楊麗花，楊麗花聽了很感動，回她：「我更有福氣，能演戲演到讓妳看到！」還有蘇奶奶告白：「我肖想妳很久了，好想要嫁給妳。」楊麗花聽聞後笑得合不攏嘴。

楊麗花1989年製作、主演《紅樓夢》歌仔戲。（資料照，楊麗花提供）楊麗花1989年製作、主演《紅樓夢》歌仔戲。（資料照，楊麗花提供）

另外，有粉絲送上純金打造的楊麗花相簿，問她要如何收藏這珍貴的禮物？楊麗花指出10月在宜蘭傳藝中心會有楊麗花文物大展，之後會把這相簿擺放於此，讓粉絲們翻閱，她說：「我是飲水思源的人，珍貴影像要留給後代的人看。」

國家影視聽中心將舉辦「2025年，楊麗花年系列活動」，除了今天的粉絲見面會，春天還會推出專書《如有神在：楊麗花與她的時代》、10月在宜蘭傳統藝術中心舉行「世紀初戀·楊麗花」歌仔戲特展，冬天將推出紀錄片《世紀初戀 楊麗花》。

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