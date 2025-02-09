「楊麗花」專書重磅推出！70歲粉絲見本尊喊：要瘋了

《如有神在：楊麗花與她的時代》新書分享會聚集大批人潮駐足。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「歌仔戲國寶」楊麗花專書《如有神在：楊麗花與她的時代》今（9日）在2025台北國際書展搶先上市，由楊麗花頭號「接班人」陳亞蘭出席新書分享會，她稱楊麗花有今天，就是因為有一群愛她的粉絲，引來現場掌聲。

陳亞蘭表示「楊麗花承認的書只有三本，其中一本就是《如有神在：楊麗花與她的時代》；如有神在，我的詮釋是，你覺得舉手三尺有神明，就會對別人好，得到幫助。」謙虛與感性發言感動眾人。

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楊麗花的新書分享會聚集大批人潮駐足，現場除了有92年次的年輕讀者引頸期盼，更有位近70歲的影迷熱情透露：「本來不逛書展，但我從小就愛歌仔戲，之前看到楊麗花本人簡直要瘋了！」

《如有神在：楊麗花與她的時代》全書以寫人、論藝二大方向，串聯楊麗花的生命史、演出劇目，將歌仔戲隨台灣影視聽環境變遷不斷奮進的發展軌跡發揚光大，寫出大於楊麗花的歌仔戲人生，並成為台灣人的共同記憶。

陳亞蘭代替楊麗花出席新書分享會。（國家影視聽中心提供）

傳主楊麗花雖未能親臨新書分享會現場，特別請金鐘影帝陳亞蘭代為出席；為了從龐雜史料釐清真相，除了傳主楊麗花一一親自確認，陳亞蘭也從頭到尾陪伴編輯工作、居中協力，才能讓該書順利面世。

提到傳主楊麗花對她的深刻影響，陳亞蘭從年輕時擔任助理，到現在也成為一團之長，楊麗花團長的待人接物、對歌仔戲以及母語文化的傳承與熱忱，都內化成自己的一部分，「台語很好聽，一定要代代相傳！」

《如有神在：楊麗花與她的時代》作者施如芳開心與年輕讀者合照。（國家影視聽中心提供）

作者施如芳也分享歷時四年多的寫作心路，她表示書寫動機是希望可以用更不一樣的視角去了解楊麗花，「台灣需要更多像楊麗花這樣的禮物」，更說：「在台語文化被輕賤糟蹋的年代，愛楊麗花就像在愛自己。」

影視聽中心封今年是「楊麗花年」，先由專書打頭陣，下半年預計在楊麗花的故鄉宜蘭舉辦「歌仔戲特展」，年末則預計推出紀錄片《世紀初戀－楊麗花》，並策畫放映館藏的楊麗花經典系列電影，要讓「花迷」們大飽眼福。

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