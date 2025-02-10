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陳亞蘭曝解密楊麗花 把酒言歡國寶全招了

陳亞蘭曝解密楊麗花 把酒言歡國寶全招了陳亞蘭認為人的一生有貴人、恩人很重要，要時時把握身邊人。
（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳亞蘭昨出席編劇施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》座談會，她透露恩師楊麗花對這本書非常滿意，最辛苦的還是施如芳，每當要問楊麗花以前的事，得到的回答都是「忘記了」，所以費時了4年，最後靠著把酒言歡，才挖掘到許多楊麗花的小祕密。

陳亞蘭談到，要寫恩師的一生難度極高，大讚施如芳寫了很多精髓，笑說恩師被問到小時候的事情，都會說：「我忘記了！別再給我考試好不好？」儘管如此施如芳還是鍥而不捨，常常到家裡拜訪，在一次的黃湯下肚後，楊麗花心情放鬆，將很多祕密說了出來，陳亞蘭說：「想要窺探、認識楊麗花以及巨星的養成法，這本書很值得大家看。」

對於被欽點成為楊麗花的接班人，陳亞蘭不諱言說：「能當國寶的接班人，當然非常感動，我還是承擔不起，還在學習當中，我盡力而為。」她認為不可能會有第二個楊麗花，「我還是做我的陳亞蘭，能得到恩師的真傳、口授心法很重要，人的一生有貴人、恩人很重要，要時時把握身邊人。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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