《難哄》章若楠被性騷6次畫面遭批「惡趣味」 劇組急刪片段止血

《難哄》近日開播掀起討論，卻因女主角被騷擾的畫面過多，引起觀眾反感。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由中國男演員白敬亭和女星章若楠主演的《難哄》近日在Netflix上線，由於是先前夯劇《偷偷藏不住》的姐妹作，一開播就掀起大批劇迷討論，不過近期卻因女主角「溫以凡」被性騷擾的畫面過多，讓不少觀眾反感怒批「已經是惡趣味」。

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《難哄》一開播就話題不斷，由章若楠飾演的女主角「溫以凡」，在劇中是一名冷豔美人，因為外型姣好被多次騷擾，在第9集開頭就突然有露鳥俠出現在女主角面前，畫面引起觀眾不適，其中就有劇迷盤點，目前才播出11集，章若楠就被騷擾6次，被認為已經不像是在塑造角色。

對此，劇組火速做出回應，刪除部分爭議片段，並感謝粉絲提醒，表示對後續劇情進行調整，同時也會持續傾聽觀眾意見，避免類似爭議再次發生，劇組立即出面滅火的舉動，也令不少粉絲誇讚處理得很即時。

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