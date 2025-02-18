中國電視劇《難哄》開播 粉絲不滿王大陸、陳妍希搶話題

中國男演員白敬亭、女星章若楠主演的電視劇《難哄》18日開播，卻被王大陸、陳妍希的消息搶走討論度。（翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕由中國男演員白敬亭、女星章若楠主演的電視劇《難哄》今（18日）中午開播，粉絲們激動地在微博發文造勢，孰料卻遭王大陸涉嫌逃兵、陳妍希離婚搶走熱搜話題，讓白敬亭與章若楠的粉絲氣得跳腳。

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從微博關鍵詞「截爆難哄」可以看到，粉絲相當不滿《難哄》的討論度被王大陸、陳妍希吸走，紛紛感嘆《難哄》開播首日就被壓下去，還有人喊話台灣人快來一起看電視劇。

不過，也有不少中國網友留言反酸，直指就算沒有王大陸、陳妍希的新聞，《難哄》本身也是要「撲街」的，並呼籲粉絲們不要來蹭陳、王2人的話題。

另外，微博目前還出現了熱搜關鍵詞「難看」，許多人吐槽《難哄》拍得真是難看，有網友透露自己還特地開了平台會員追劇，沒想到會把原本好看的小說原著改編得那麼爛，痛批劇方趕快出來退錢。

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