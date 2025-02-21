小優被控亂爆料遭解約！痛哭討拍獲關心「8字發聲了」

小優因亂爆料遭吳宗憲解約，事後自拍聲淚俱下的模樣。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優不時遭指控大嘴巴、亂爆料，近日又被踢爆在外放話胡瓜與宋羽葤的八卦，因此遭老闆吳宗憲震怒解約。事後，小優自拍潸然淚下的模樣向粉絲們討拍訴苦，獲得關心的她也做出回應。

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小優事發至今皆在國外滑雪，面對粉絲關心她也做出回應。（組合照，翻攝自臉書）

小優遭控大嘴巴已非首次，18日又被爆私下八卦胡瓜、宋羽葤的緋聞，風聲傳回老闆吳宗憲的耳裡震怒到解約，「如果事態已經這麼嚴重，一而再再而三不改，那就忍無可忍了。」不過，她事後則自拍聲淚俱下的影片泣訴：「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了！」

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事發至今，小優一連3天都會透過社群分享在國外享受滑雪的過程，昨（20日）更上傳一張被粉絲鼓勵的對話截圖，「這次希望你能夠挺過難關再次站起來，不管外界怎麼說請相信你的價值，那就是曾經在無數個時間帶給一群人歡笑，我想這是很多人都做不到的，加油喔，唯有雨過天晴才看得到彩虹。」面對關心，小優也以8個字做出回應：「謝謝你們真的感動。」

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