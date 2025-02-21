宋羽荮開撕小優有新進度 電話對質忍無可忍撂狠話

宋羽荮（左）開撕小優，並表示可能一輩子都不能原諒。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人小優近日被閨密踢爆在外放話綜藝天王「瓜哥」胡瓜與助理主持人宋羽荮關係匪淺，惹怒老闆吳宗憲，震怒與她解約。小優事後拍下自己聲淚俱下的影片，表示以後會謹言慎行，也會甚交朋友。沒想到小優的眼淚並沒有打動宋羽荮，昨日宋羽荮就傳出正在蒐證，準備以法律手段解決問題，今（21）日宋羽荮又在社群發文，表示自己「忍無可忍」。

宋羽荮發文表示一再忍讓只換得無盡的造謠。（翻攝自IG）

宋羽荮今晚在發文中表示「從上次第一次：憑空捏造瓜哥的新聞。到這次讓我知道是誰造謠。不追究又帶來第二次新的造謠：『羽荮的車是瓜哥送的』我又忍下來了，但又出現第三次新的謠言：『羽荮是靠關係才得到佛教節目的主持棒』」對此她已經忍無可忍。

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宋羽荮不滿受害者要被逼到退無可退，加害人卻只要裝可憐就得混淆焦點，文中她也謝謝玥熹充滿正義感，也謝謝吳宗憲的直接了斷。宋羽荮表示自己已經主動聯繫小優，兩人講了長達1.5小時的電話，不過，宋羽荮只想要一個答案，並在文末表示「或許我可能這輩子都不會原諒她。」

小優的眼淚攻勢失敗，在電話中跟宋羽荮溝通也沒獲得諒解。（本報合成圖，翻攝自臉書）

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【宋羽荮全文】

已經忍耐很久了

這次忍無可忍

從上次第一次：憑空捏造瓜哥的新聞。

到這次讓我知道是誰造謠。

不追究又帶來第二次新的造謠：

「羽葤的車是瓜哥送的」 我又忍下來了

但又出現第三次新的造謠： 「羽葤是靠關係才得到佛教節目的主持棒」

試問： 為什麼要逼受害者 到退無可退的地步 還要二次、三次、無數次傷害 裝可憐博取同情。

混淆焦點，好像加害人才是被害人？！

謝謝玥熹，如此善良又正義感十足 在被小優誤會之後來求證於我 我也告訴玥熹要小心，小優現在髒水會亂潑。

說一個老實話：謠言早已滿天飛，小優無需被閨蜜背叛，謠言早已傳進小優老闆耳裡。

謝謝憲哥直接了斷，聽到傳言求證於我。告訴我，Sandy遇到跟我一樣的事情，說世界上還是有法律的。

這次我主動聯繫小優，她跟我說了一個半小時的電話，中間，一下子低聲下氣、一下子安撫開導想四兩撥千斤、後來見我不為所動，只想實事求是，最後直接情緒爆炸情勒P U A我！

我跟她說，我只要妳一個答案：是1.是誰跟妳說「羽葤的車是瓜哥送的」，還是2.「妳就是謠言的始作俑者」。如果妳承認或是供出是誰，這件事情我就不再追究。

但，她依舊說不出來是誰跟她說的，也不承認是她說的。

於是，不知是自己先向媒體自爆帶風向轉移焦點到「閨蜜爆料出賣她」，或是被其他仇家爆料，不得而知⋯⋯。

===

或許我可能這輩子都不會原諒她。

但這次，我把事情全部說清楚了！

我會保留法律追訴權，不再討論這個事件。

我看著我家裡三隻毛寶貝，我覺得我應該要把時間貢獻在自己所愛的人事物及公益於社會⋯⋯ 謝謝大家的關心與支持，羽葤都收到了！再次感謝

不想浪費社會資源與版面，把版面留給流浪動物及需要幫助的生命吧！

羽葤2024/2/21

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