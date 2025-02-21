小優亂八卦遭吳宗憲解約！「大嘴巴」惹議前科一次看

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優近期頻上新聞版面，遭好友指控在外放話綜藝大哥胡瓜的緋聞，消息傳到老闆吳宗憲耳裡，氣到和小優解約。事實上，這不是她第一次因為「大嘴巴」惹議，她曾因為太八卦，導致徐凱希分手、使ㄚ頭的感情廣為人知，還被「大根」黃亮鈞控訴，向週刊亂爆料其私生活。

小優近期因負面消息屢登媒體版面。（翻攝自IG）

小優遭好友爆料，在外放話胡瓜和助理女主持人宋羽葤「關係緊密」，外界也傳小優說宋羽葤主持節目是靠胡瓜撐腰，小優事後發文強調，自己沒有說過這句話，她再次向胡瓜道歉並感謝吳宗憲過往照顧。胡瓜則大肚直呼不介意，「我說沒事這是小事情，這種新聞一大堆啊，介意什麼，我們這麼多的事要忙。」

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至於小優的經紀約，吳宗憲經紀公司部門主管阿連證實與小優的合約未滿半年、目前已經提前解約，原因是小優最近的新聞真的頗多，決定解約之前也有先詢問過老闆吳宗憲的意見，雙方最後是和平解約。

徐凱希上節目透露因為小優「大嘴巴」導致自己與時任男友分手。（翻攝自YT）

事實上，這並非小優第一次因為「大嘴巴」引起爭議，徐凱希、「ㄚ頭」詹子晴及康茵茵2022年曾在節目控訴，小優很八卦。徐凱希當時透露，自己有次跟時任男友吵架，事後雙方重修舊好，然而小優碰到對方卻問｢還好嗎？」讓男方誤以為徐凱希到處宣傳2人分手，這段感情最終也因此畫下休止符。

ㄚ頭也曾因為小優太八卦，感情生活被其他人所知。（翻攝自YT）

ㄚ頭也直呼：「這種事一模一樣發生在我身上」，指出她當時與時任男友感情不穩定，分手不想張揚，自己只有跟小優透露此事，還特別提醒勿宣揚。不料，隔天聚會，ㄚ頭一到場立刻被大家關心「妳還好嗎？」對此，小優解釋，當時只是單純想幫忙緩和徐凱希跟男友關係，接著突然落淚。

大根認為是小優向週刊爆料。（資料組合照，中天提供）

此外，去（2024）年11月有週刊爆料，大根已低調當爸快2年，女方是長榮空姐喬登，雙方尚未登記結婚。對此，大根澄清子虛烏有，更直指小優就是爆料者。針對指控，小優於社群發文喊冤，「我知道平常在節目做效果，大家覺得我是大嘴巴」，她稱事實並不是如此，「我其實是連上禮拜吃什麼都記不得的人，怎麼可能會記得三年前在酒吧的一席玩笑話」，並提到自己最近也被誤會，所以完全沒有心思可以去爆料，無奈嘆「別太認真來罵我」。

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