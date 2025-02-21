AV女優「北歐精靈」突披中信兄弟球衣！網嗨翻：突破找美援

美樂蒂馬克斯穿上中信兄弟球衣引起討論。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅24歲的美籍AV女優美樂蒂馬克斯（Melody Marks），有著精緻甜美的五官以及火辣身材，在日本出道後深受不少老司機喜愛，更有著「北歐精靈」的封號，過去也曾多次來台參加TAE成人展，日前突在社群曬出台灣粉絲送的禮物，其中，穿上中信兄弟球衣的美照，引起討論。

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美樂蒂馬克斯發文感謝台灣粉絲送禮。（翻攝自IG）

美樂蒂馬克斯日前在IG發文感謝台灣粉絲送的禮物，表示迫不及待再次來到台灣與粉絲相見，透露先前來台收到許多禮物非常感動，並且自己將粉絲畫作掛在房間裡，作為前進的動力，文中強調「沒有大家的愛，就沒有今天的我」。從照片中可見，美樂蒂馬克斯在地上擺出俏皮姿勢，身旁被滿滿台式零食圍繞，驚喜的是，她身上更穿著中信兄弟的球衣。

照片曝光後，被轉發到PTT上引起討論，網友們紛紛激喊「外援要破亞洲區了嗎？」、「就算是粉絲送的，會穿也是滿神奇的事情」、「該出手了吧！歐美外援」、「穩了，突破找美援」。

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