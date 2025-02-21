晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優「北歐精靈」突披中信兄弟球衣！網嗨翻：突破找美援

美樂蒂馬克斯穿上中信兄弟球衣引起討論。（翻攝自IG）美樂蒂馬克斯穿上中信兄弟球衣引起討論。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅24歲的美籍AV女優美樂蒂馬克斯（Melody Marks），有著精緻甜美的五官以及火辣身材，在日本出道後深受不少老司機喜愛，更有著「北歐精靈」的封號，過去也曾多次來台參加TAE成人展，日前突在社群曬出台灣粉絲送的禮物，其中，穿上中信兄弟球衣的美照，引起討論。

相關新聞：波多野結衣「想來台灣」卻被告知不行 悲曝真實原因

美樂蒂馬克斯發文感謝台灣粉絲送禮。（翻攝自IG）美樂蒂馬克斯發文感謝台灣粉絲送禮。（翻攝自IG）

美樂蒂馬克斯日前在IG發文感謝台灣粉絲送的禮物，表示迫不及待再次來到台灣與粉絲相見，透露先前來台收到許多禮物非常感動，並且自己將粉絲畫作掛在房間裡，作為前進的動力，文中強調「沒有大家的愛，就沒有今天的我」。從照片中可見，美樂蒂馬克斯在地上擺出俏皮姿勢，身旁被滿滿台式零食圍繞，驚喜的是，她身上更穿著中信兄弟的球衣。

照片曝光後，被轉發到PTT上引起討論，網友們紛紛激喊「外援要破亞洲區了嗎？」、「就算是粉絲送的，會穿也是滿神奇的事情」、「該出手了吧！歐美外援」、「穩了，突破找美援」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中