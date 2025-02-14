晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

波多野結衣「想來台灣」卻被告知不行 悲曝真實原因

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優出道至今將近17年，因為外型神似「台灣第一名模」林志玲，被封為「暗黑林志玲」，擁有超高人氣，更是許多男性心目中的女神。她近年鮮少公開露面，讓不少粉絲感到可惜，不料，她昨（13）日在社群PO文透露，其實自己很想來台參加活動，卻被告知無法參加，感到遺憾。

波多野結衣。（翻攝自IG）波多野結衣。（翻攝自IG）

波多野結衣昨日在社群平台X撰文表示，她一直以來都很想參加台灣的兩個成人展TAE和TRE，卻始終不得其門而入，因此今年決定主動出擊，決定向公司高層洽談，坦言「自從疫情以來，幾乎無法在海外曝光，一直很苦惱」。

此外，波多野結衣透露，公司內部有人向她說，「波多野已經不一樣了」，但是自己仍想勇於嘗試，「今年如果我決定出席，其實是可以的，但因為還有一些事情沒有確定下來，可能還是會有些困難」，不過，她還是希望可以好好珍惜與粉絲共度的時光。

波多野結衣坦言，許多事情並不是她一人能決定，「也許在海外的需求已經沒有了，甚至可能已經被忘記了，與其他女演員合作的機會也很少，但我還是希望能再次體驗那種熱鬧的氛圍。」貼文曝光後，讓不少粉絲相當心疼，湧入留言區為她加油打氣。

波多野結衣貼文。（翻攝自X）波多野結衣貼文。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中