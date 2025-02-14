波多野結衣「想來台灣」卻被告知不行 悲曝真實原因

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優出道至今將近17年，因為外型神似「台灣第一名模」林志玲，被封為「暗黑林志玲」，擁有超高人氣，更是許多男性心目中的女神。她近年鮮少公開露面，讓不少粉絲感到可惜，不料，她昨（13）日在社群PO文透露，其實自己很想來台參加活動，卻被告知無法參加，感到遺憾。

波多野結衣。（翻攝自IG）

波多野結衣昨日在社群平台X撰文表示，她一直以來都很想參加台灣的兩個成人展TAE和TRE，卻始終不得其門而入，因此今年決定主動出擊，決定向公司高層洽談，坦言「自從疫情以來，幾乎無法在海外曝光，一直很苦惱」。



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此外，波多野結衣透露，公司內部有人向她說，「波多野已經不一樣了」，但是自己仍想勇於嘗試，「今年如果我決定出席，其實是可以的，但因為還有一些事情沒有確定下來，可能還是會有些困難」，不過，她還是希望可以好好珍惜與粉絲共度的時光。

波多野結衣坦言，許多事情並不是她一人能決定，「也許在海外的需求已經沒有了，甚至可能已經被忘記了，與其他女演員合作的機會也很少，但我還是希望能再次體驗那種熱鬧的氛圍。」貼文曝光後，讓不少粉絲相當心疼，湧入留言區為她加油打氣。

波多野結衣貼文。（翻攝自X）

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