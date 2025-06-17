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網路流傳疑爆粗口對話截圖 汪小菲不忍了 「惡意造假、將蒐證提告」

館長上周赴中國，12日晚間直播與汪小菲在其自家品牌餐廳共進晚餐。（翻攝自YT）館長上周赴中國，12日晚間直播與汪小菲在其自家品牌餐廳共進晚餐。（翻攝自YT）

〔記者張文川／台北報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲，日前才和「館長」陳之漢合體直播，豈料才隔幾天，疑似有其狂飆髒字的對話截圖在網路流傳；對此，汪小菲透過律師許英傑發表聲明指出，該對話紀錄純屬虛構、捏造，嚴重侵害汪小菲的名譽，已蒐證對不實報導進行究責。

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中國社群平台微博近日流出一段對話截圖，被外界疑為汪小菲大罵「我XXX，他算個屁呀？他他算個屁呀？他老子幹什麼的時候，他在幹什麼呢？他算個屁呀」、「馬筱梅什麼？你說他去啊？你說我幹什麼呢？你個傻逼，你在哪兒呢？說話呀，不敢了是吧？」。

汪小菲今委託律師事務所發表聲明指出，本事務所受汪小菲委託，針對近日多家媒體以「汪小菲温文儒雅攏是假的？！火大飆粗口對話流出」、「汪小菲粗口飆罵對話流出」、「汪小菲驚傳又爆走」等為題的相關報導內容，代汪小菲聲明如下：

一、「對話紀錄與帳號造假」：近日媒體所報導之群組對話與相關帳號內容，均為造假，並非汪先生所屬帳號或實際發言。該對話為不明人士偽造，汪先生從未參與該群組，該對話紀錄之言論純屬虛構捏造。

二、「媒體未查證報導失職」：針對部分媒體未經查證即以聳動標題報導、轉載該不實對話紀錄，導致錯誤訊息迅速擴散，嚴重侵害汪先生名譽與社會評價，已違反基本新聞倫理與查證義務，本所表達最嚴厲之抗議。相關媒體應立即更正報導並公開道歉，否則將依法追究相關責任。

三、「惡意操作者將依法究責」：本事件明顯涉及有心人士提供假訊息予媒體散播，惡意操作並蓄意毀損汪先生名譽。本所現正進行蒐證，將依法對不實訊息製造者、傳播者及媒體報導行為進行究責，以維護委任人之合法權益，並杜絕不實訊息及媒體歪風。

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