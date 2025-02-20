誰是大嘴巴？ 小優爆哭助攻宋羽葤證實擬提告

宋羽葤（左）表示正在進行蒐證準備對小優提起告訴。（本報合成圖，翻攝自IG／記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小優近日因背後聊八卦遭閨密出賣，造成老闆吳宗憲震怒與她解約，同時小優還向綜藝大哥胡瓜以及被傳緋聞的助理主持人宋羽葤親自道歉。小優本人日前也發出限時動態並痛哭表示自己會深刻反省，日後也會謹言慎行、慎交朋友。對此，宋羽葤鬆口目前正在進行蒐證，準備走法律途徑。

宋羽葤認為自己是受害者。（翻攝自IG）

根據《三立新聞網》報導，宋羽葤指出小優已經不是第一次造謠，傳她跟瓜哥的緋聞也不是第一次，現在事情鬧大了，小優在影片中崩潰痛哭，並說自己會記取教訓，看在她眼裡覺得「加害者在表演」。事件一開始是小優、宋羽葤、小call去年參加台灣首個佛教談話節目，後宋羽葤順利取得主持棒，但圈內卻開始傳出這都是因為宋羽葤背後的靠山是胡瓜。被發現謠言源頭是小優的時候，宋羽葤感到很無奈，後來看到小優爆哭的影片，才讓她下決心要以法律手段解決問題。

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小優發影片痛哭道歉，表示自己會記取教訓，謹言慎行。（翻攝自臉書）

宋羽葤看到小優po痛哭限時動態，感覺她是在模糊焦點，她也已經致電小優前老闆吳宗憲表示準備提告，並著手進行蒐證，她說：因為這種情況已經不是第一次發生。宋羽葤還說，雖然小優的確有打電話向她道歉，但她還是覺得自己是受害者，對於小優痛哭的畫面，看在宋羽葤眼裡恐怕只是鱷魚的眼淚。

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