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哈林外甥女嘆「女明星沒一天吃飽」每日800卡菜單曝光

王瀅嘆「當女明星沒有一天吃飽的」，一天才吃800大卡。（鏡藝宏海提供）王瀅嘆「當女明星沒有一天吃飽的」，一天才吃800大卡。（鏡藝宏海提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小貴婦王瀅擔任COZY PUNCH品牌大使，表示冬季穿衣服要計較「熱量」，身為美食主義者的她，大嘆小貴婦+女明星實在太難為：「當女明星沒有一天吃飽的。」因為女明星為上鏡維持身材，吃也必須計較熱量。

王瀅一天只讓自己吃 800 卡，「其實探店我也很苦惱，因為吃太多啦！但我之後會努力運動，來把脂肪減掉。」她還大方公開一天800卡菜單，讓和她一樣想瘦和享受的人分享精算熱量秘訣。她強調：「大家不要因為太多的社群，或別人的言語，而有身材焦慮，吃的健不健康、自己身體的感受，只有自己知道，我自己有上過營養學課，所以才敢控制自己的熱量，當然少吃多動就是不二法則。」

王瀅嘆「當女明星沒有一天吃飽的」，一天才吃800大卡。（鏡藝宏海提供）王瀅嘆「當女明星沒有一天吃飽的」，一天才吃800大卡。（鏡藝宏海提供）

王瀅復出近半年拍了冷笑話、品酒、造型、逛市場等主題，可以說轉戰自媒體成果驚人，日前開始增加探店反應也奇佳，已有店家主動提出贊助，邀她隨便拍。「我是美食主義者，不時帶著家人一起去尋找美食，探店的店家也是我親自吃過才真心推薦，好吃cp值高才介紹，對於店家的支持，我也很感謝，我還是喜歡去消費，當然大家有好吃的店也可私信給我喔！」

王瀅800卡菜單曝光：

早餐（250-300大卡）

水煮蛋 1 顆 及水煮牛肉二片（手掌大小）牛蕃茄半顆及酪梨半顆，

堅果七顆蛤蠣湯

黑咖啡一杯

午餐（250-300大卡）

清蒸蝦子+豆腐

燙青菜 蒸地瓜

綜合果汁

晚餐（約250 -300大卡）

蘑菇+秋葵拌炒

橄欖油煎鮭魚

涼拌黃瓜及黑木耳海帶湯

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