鈴木保奈美前夫 日大咖主持人罹患食道癌需停工

日本大咖主持人石橋貴明（左）驚爆罹癌，圖右為職棒選手大谷翔平。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本諧星組合「隧道二人組」當中的石橋貴明曾與大牌女演員鈴木保奈美結縭23年，兩人於2021年宣布離婚。昨（3）石橋貴明宣布自己罹患食道癌，因此將全面停止演藝活動，並準備住院進行手術，消息傳來震驚演藝圈。

石橋貴明透露自己是從去年秋天感到不舒服，今年二月由醫師告知罹患食道癌。（翻攝自IG）

石橋貴明透過YouTube頻道宣布罹患癌症消息，並表示從去年秋天開始就感到自己健康狀況每下愈況，直到今年2月實在撐不下去，到醫院就診後發現罹患食道癌。石橋貴明也表示：「根據醫生的說法，因為早期發現，所以感到比較安心。為了治療，我將會住院並接受手術。」除了停止一切演藝活動之外，就連YouTube頻道也將停止更新。石橋貴明也在影片末尾以字幕替自己打氣，寫上：「阿貴不會輸給病魔！請大家一起等待他的復出」。

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「隧道二人組」石橋貴明（左）、木梨憲武。（翻攝自X）

石橋貴明活躍於日本娛樂圈數十年，目前除了電台節目、特別節目、網路節目之為，與「隧道二人組」搭檔木梨憲武也有音樂巡迴活動，木梨憲武今（4）日也透過社群發文「個世代的朋友與鐵粉，我們的石橋隊長已啟動『健康第一』行動！請一邊關注大谷翔平在美國職棒和日本職棒的動態，邊好好休養，準備迎接下一場演唱會」。

日本大咖主持人石橋貴明（左）於2021年與女演員鈴木保奈美結束23年婚姻。（翻攝自X）

63歲的石橋貴明是日本有名的大咖主持人，過去他和木梨憲武組成的搞笑團體「隧道二人組」在諧星界赫赫有名，兩人從喜劇表演一直到成為當紅綜藝節目主持人，是日本演藝圈大前輩。石橋貴明1998年和曾經演出《東京愛情故事》莉香一角的女演員鈴木保奈美結婚，兩人婚後育有3女，但2021年卻驚爆離婚，主要原因是鈴木保奈美無法容忍石橋貴明的控制慾。

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