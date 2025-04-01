金秀賢粉底液撐不住！帶妝痛哭30分鐘 「脫妝崩壞照」網瘋傳

金秀賢在記者會上崩潰痛哭。（美聯社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢昨（31日）下午舉行記者會，說明與已故女星金賽綸的感情風波，聲淚俱下30分鐘，哭訴自己遭污衊、威脅，數度情緒崩潰狂喝水，不過除了他的發言掀起熱議之外，他的妝髮和粉底液也意外成為討論焦點。

金秀賢昨日在律師陪同下召開記者會，一進場就先深深鞠躬向大眾道歉，接著哽咽訴說與金賽綸的感情風波，過程中情緒失控痛哭，頻頻喝水平復心情，甚至一度被水嗆到咳嗽。然而，不少韓媒及網友都不買單，甚至紛紛吐槽他妝髮齊全、面色紅潤，但卻又刻意不刮鬍子，相當矛盾。

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金秀賢哭到鼻子脫妝，超近崩壞照掀起網友瘋傳。（翻攝自微博）

由於金秀賢情緒激動、數度拭淚，導致粉底浮粉又脫妝，不僅關鍵字「金秀賢粉底液」登上微博熱搜，金秀賢的妝容崩壞照，更在社群平台Threads瘋傳，網友紛紛直呼，「這什麼牌子粉底液，我要避雷」、「這粉底算好還不好（認真問）、「的確表示現在的狀態：開始掉粉了」、「妝髮很完整，嘴唇也沒死皮，這陣子傷心害怕之餘，還是很重視保養呢。」

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