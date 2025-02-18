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娛樂 最新消息

孫生慘遭解約！反骨男孩怒切割 批他「各種行徑難以管束」

孫生（資料照）孫生（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅孫生近期因涉摸女生臀部遭判刑5個月，今天同一性騷案的另一名女生也出面爆料，遭孫生逼迫到摩鐵開房間，不過目前雙方各說各話，事情還有待釐清，而稍早反骨男孩無預警發出聲明表示，已經與孫生解約，正式切割。

孫生解約與道歉聲明如下：

本公司正式宣布，即日起與孫生終止經紀合約，並徹底結束所有合作關係，未來不再參與任何與其相關的影片製作或經紀業務，確保不再發生類似事件。

關於本團隊與孫生涉及性騷擾事件的回應影片，為了避免二次傷害，相關影片也已經先下架，我們在此向受害者再次誠摯道歉，也願意提供任何實質上的協助。

針對本次性騷擾案件，本公司在事發後就無數次與孫生溝通，要求孫生深刻反省並與受害者真誠道歉，但經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制；但本公司在沒有看過完整判決書前，只聽信孫生說法，沒有做到查核的基本功課，是本公司在處理上的嚴重失誤，協助有道德瑕疵的性騷擾犯製作道歉影片，也等同間接助長了火苗造成二次加害的行為。

我們深知，此事件對受害者、對社會大眾帶來了相當嚴重的影響，我們對此感到萬分抱歉，未來將以更嚴格的標準檢視所有內容，確保不再重蹈覆轍。

對於這幾日佔用社會資源感到抱歉，再次致上本公司十二萬分的歉意，對不起，性騷絕對無法容忍，我們會深刻檢討。

有感覺娛樂有限公司

超直覺有限公司

中華民國114年2月18

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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