王文洋陷私生子官司！她曝「宋女母女使錯招了」：4000萬掰掰

〔記者侯家瑜／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋近日再度登上新聞版面，因一名女子提起確認親子關係訴訟，聲稱兩人育有一名現年5歲的男童，引發外界熱議。對此，兩性作家欣西亞於社群平台發文評論，直指宋小姐與其母「見獵心喜」，並質疑其策略恐讓原本4000萬變幾百萬都不到。

據報導，王文洋與小其逾40歲的宋姓女子發生關係後，曾承諾每年支付200萬元作為子女扶養費，直到孩子成年，總計達4000萬，不過宋女卻希望能一次領清，雙方因此翻臉，演變成法院訴訟。

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兩性作家欣西亞。（翻攝自臉書）

作家欣西亞在發文中指出，若王文洋已有依約支付5年金額，宋女應已拿到近千萬元，加上其他財物，作為一名學生，財務收入已超越同儕不少。她更直言：「不論是包養還是真感情，若母女倆知道王是誰，就應做足功課。」

她進一步回顧王文洋過往與「小三」呂安妮的關係，表示對方即便多年陪伴在側，也從未要求名分，更未對外施壓，這或許是因其深知王文洋最怕被強迫、最不吃壓力的個性。

欣西亞認為王文洋身為商場老手，信守承諾、按時付款應不是問題，但若以提告、媒體曝光為籌碼試圖逼迫，恐怕適得其反，「你們真的使錯招了！」她斷言若法院審酌後認定要件不足，最終可得金額恐遠低於原預期，認為與其訴諸法律與輿論壓力，不如摸清對象性格，「乖乖不鬧事，金錢更有保障」。

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