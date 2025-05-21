晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王文洋陷私生子官司！她曝「宋女母女使錯招了」：4000萬掰掰

〔記者侯家瑜／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋近日再度登上新聞版面，因一名女子提起確認親子關係訴訟，聲稱兩人育有一名現年5歲的男童，引發外界熱議。對此，兩性作家欣西亞於社群平台發文評論，直指宋小姐與其母「見獵心喜」，並質疑其策略恐讓原本4000萬變幾百萬都不到。

據報導，王文洋與小其逾40歲的宋姓女子發生關係後，曾承諾每年支付200萬元作為子女扶養費，直到孩子成年，總計達4000萬，不過宋女卻希望能一次領清，雙方因此翻臉，演變成法院訴訟。

兩性作家欣西亞。（翻攝自臉書）兩性作家欣西亞。（翻攝自臉書）

作家欣西亞在發文中指出，若王文洋已有依約支付5年金額，宋女應已拿到近千萬元，加上其他財物，作為一名學生，財務收入已超越同儕不少。她更直言：「不論是包養還是真感情，若母女倆知道王是誰，就應做足功課。」

她進一步回顧王文洋過往與「小三」呂安妮的關係，表示對方即便多年陪伴在側，也從未要求名分，更未對外施壓，這或許是因其深知王文洋最怕被強迫、最不吃壓力的個性。

欣西亞認為王文洋身為商場老手，信守承諾、按時付款應不是問題，但若以提告、媒體曝光為籌碼試圖逼迫，恐怕適得其反，「你們真的使錯招了！」她斷言若法院審酌後認定要件不足，最終可得金額恐遠低於原預期，認為與其訴諸法律與輿論壓力，不如摸清對象性格，「乖乖不鬧事，金錢更有保障」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中