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昆凌爺爺世壯運「奪金搶銀」 醫師秀圖揭有無運動習慣驚人對比！

昆凌的爺爺羅倫斯老當益壯。（資料照）昆凌的爺爺羅倫斯老當益壯。（資料照）

首次上稿 00:38
更新時間 06:21

蔡明劼醫師分享一張顯示40歲三鐵運動員、70歲三鐵運動員、74歲缺乏運動者的磁振造影比對圖。（圖翻攝自「蔡明劼醫師 健康。瘦身」臉書粉專）蔡明劼醫師分享一張顯示40歲三鐵運動員、70歲三鐵運動員、74歲缺乏運動者的磁振造影比對圖。（圖翻攝自「蔡明劼醫師 健康。瘦身」臉書粉專）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世壯運於17日登場，華語歌壇天王周杰倫的岳祖父、高齡90歲的昆凌爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），一口氣報名5個項目，並在男子標槍90+組奪金、100公尺短跑奪銀。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼21日分享一張磁振造影，表示人體在保持運動的狀態下，即便到了70歲，仍能維持接近40歲的肌肉量，大家有空就多運動，對身體健康絕對有益處！

蔡明劼醫師21日在其臉書粉專發文，分享一張顯示40歲三鐵運動員、70歲三鐵運動員、74歲缺乏運動者的磁振造影比對圖，「最近世壯運的話題火熱，大家都在討論：昆凌的爺爺拿下男子標槍90歲組金牌，泰國105歲人瑞選手薩旺（Sawang Janpram）勇奪標槍與100公尺兩面金牌，令人佩服不已。我就想到，這張經典的磁振造影要拿出來複習一下。」

他指出，「一般來說人體在40歲後，肌肉量每年衰退大約1%，10年就衰退10%。這些多出來空間往往是由脂肪來填補。但是在積極運動的狀況下，即使到了70歲，仍可以維持接近40歲的肌肉量。圖片中深灰色的部分是大腿肌肉，白色的部分則是脂肪。兩者體重可能差不多，但缺乏運動和積極運動的人，身體組成已經完全不同。」

蔡明劼醫師直言，「我要提醒大家的是：你現在的行為決定了你未來的樣子。假如完全不運動，整天幻想吃蛋白粉就能長肌肉，那麼老了恐怕變成肌少症患者，在病床上度過餘生。現在開始養成運動習慣，尤其是有強度、有重量的訓練，最能刺激你的肌肉成長。即便只做有氧運動，也能維持起碼的肌肉量。老了之後不必坐輪椅，還能到賽場上跟別人拚搏。最後我還是那句老話，做什麼運動都好，開始運動就對了！」

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