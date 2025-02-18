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娛樂 最新消息

日龐克神團ELLEGARDEN實現諾言！4月訪台加碼驚喜

日龐神團ELLEGARDEN達成與樂迷約定，再次來台。（火氣音樂提供）日龐神團ELLEGARDEN達成與樂迷約定，再次來台。（火氣音樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本龐克神團ELLEGARDEN曾兩度來台，昨晚宣布將遵守與樂迷約定，於4月再訪台灣舉行演唱會！將與成軍30多年、從未在台演出的英倫搖滾傳奇Feeder（金魚樂團）共同演出，消息讓台灣樂迷暴動喊：「根本是神級陣容！」

ELLEGARDEN於1998年成軍，由細美武士（主唱/吉他手）、生形真一（吉他手）、高田雄一（貝斯手）、高橋宏貴（鼓手）等4名團員組成，他們在2000年代初期先後以獨立樂團之姿推出五張專輯，淋漓暢快的曲風、爆發性的現場魅力讓他們收穫無數樂迷。

原本去年他們會來台參加火球祭，無奈年底因主唱細美武士太過疲勞，導致視網膜剝離，只好順延樂團所有亞洲巡演行程以及取消火球祭演出，當時樂團與台灣樂迷約好「一定會再來」，如今將實現諾言。

來自英國威爾斯的Feeder成軍30餘年，首次來台參演。（火氣音樂提供）來自英國威爾斯的Feeder成軍30餘年，首次來台參演。（火氣音樂提供）

來自英國威爾斯的Feeder，現今成員有主唱/吉他手Grant Nicholas以及出身日本的貝斯手Taka Hirose，自30多年前首次發行作品以來，始終活躍於搖滾舞台。

去年他們攜最新進入UK Top 10榜單的雙專輯《Red–Black》席捲英國與歐洲多場音樂祭，經歷盛大完售巡演，再次證明了他們搖滾巨擎無可撼動的地位。

本次台灣場演出將在4月20日、21日於SUB Live House舉行，演出票券於24日中午12點於iNDIEVOX開賣。

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