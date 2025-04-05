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娛樂 日韓

倖田來未是台灣好媳婦！回花蓮掃墓探望公公：我還會再來

〔記者廖俐惠／綜合報導〕清明時節，「台灣好媳婦」日本性感天后倖田來未也跟著老公樂團BACK-ON的KENJI03一起到花蓮掃墓，昨天（4日）她將這段經歷放在社群上，引發討論，

倖田來未到高雄吃吃喝喝。（翻攝自Threads）倖田來未到高雄吃吃喝喝。（翻攝自Threads）

倖田來未3月底剛結束高雄櫻花季的表演，她在Threads上透露，在表演結束後就搭高鐵回台北，隔天前往花蓮去祭拜公公在花蓮的墳墓，「恰好下個禮拜就是台灣掃墓的季節，這個時機真是太好了。」

倖田來未回台灣掃墓，不但泡溫泉，還與在台灣的親戚敘舊。（翻攝自Threads）倖田來未回台灣掃墓，不但泡溫泉，還與在台灣的親戚敘舊。（翻攝自Threads）

倖田來未在高雄櫻花季上親吻老公KENJI03。（讀者提供）倖田來未在高雄櫻花季上親吻老公KENJI03。（讀者提供）

回程，倖田來未分享跑了溫泉，還與親戚們吃飯，「我快過了一個非常HAPPY的假期，暌違已久見到大家真的非常開心，他們還叫我快點回來，我還會再回來喔！」

倖田來未的老公KENJI03是台日混血兒，父親是泰雅族，母親則是日本人。此次她受到高雄櫻花季邀請，與老公一起演出，更趁來台期間前往小琉球、高雄旗津等地遊玩，更分享數張在台灣旅遊的照片，看起來玩得不亦樂乎。

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