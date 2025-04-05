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娛樂 音樂

18年沒唱過！張學友為台灣歌迷破例 首日凸槌全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友重返小巨蛋，昨晚攻蛋舉辦第226場「60＋巡迴演唱會」，他唱完《她來聽我的演唱會》，在安可環節選唱《好久不見》送給台灣粉絲，相隔18年演唱這首歌曲，更破例轉身偷看歌詞。

張學友在安可選唱多首歌，並首唱了《好久不見》。（JDS提供）張學友在安可選唱多首歌，並首唱了《好久不見》。（JDS提供）

張學友在台上老實招認：「很久沒唱了，記得在2007年唱過一次，可能待會我要看下歌詞，大家等等要看看我的背。」

向來不用提詞機的歌神，靠著螢幕上的提詞，順利唱完了這首歌曲，他忍不住笑說：「突然要記起來這首歌並不容易，可是我記得副歌，已經很不錯了。」

張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）

張學友在安可選唱《好久不見》，還唱了抒情經典《離人》、《想和你去吹吹風》，更加碼粵語嗨歌《餓狼傳說》，獲得現場萬名觀眾熱情的掌聲。

張學友重返小巨蛋，將連唱3個禮拜，儘管首日在小巨蛋小凸槌，表現依舊瑕不掩瑜，他在演唱會尾聲笑稱「盡力了」，「最近特別想念，那個可以完全無拘無束唱歌，很享受唱歌的感覺，我可以的。」替自己加油打氣。

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