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台啤重懲哈孝遠扣薪2個月禁賽整季 486先生14字評論

台啤助教哈孝遠（綠衣者）5日在比賽不滿裁判尺度激動抗議。（資料照，籃協提供）台啤助教哈孝遠（綠衣者）5日在比賽不滿裁判尺度激動抗議。（資料照，籃協提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SBL傳統勁旅台啤5日在和彰化柏力力一戰爆發罷賽事件，遭籃協重罰60萬，台啤透過聲明表達歉意，且對球隊助理教練哈孝遠進行內部懲處。

台啤聲明指出，針對台灣啤酒籃球隊出戰彰化璞園柏力力籃球隊一役發生罷賽憾事，台啤籃球隊尊重並接受中華民國籃球協會後續相關懲處，並對球隊助理教練哈孝遠予以內部懲處，扣薪2個月，且剩餘例行賽禁賽。

相關新聞：SBL》為罷賽事件致歉！台啤重懲哈孝遠 扣薪兩個月、禁賽整季

事件爆發後，哈孝遠負面聲量在網路發酵，團購電商名人「486先生」陳延昶亦在個人臉書轉貼相關報導，並寫下14字評論哈孝遠：「當球員時打不好，當教練時帶不好。」

近幾年轉型成功的職籃前球星哈孝遠，在不少綜藝節目受觀眾喜愛，5日卻在SBL超級籃球聯賽中，以台啤助理教練身分向裁判抗議判決，事後更對裁判判決不滿，在場上大聲咆哮並帶領隊退賽，事後哈孝遠承認自己行為過於衝動，並非良好示範，未來仍會努力擔任球隊教練，亦不會改變他對籃球熱情。

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