日本票選史上最受喜愛女桌球選手 第一名票數超越福原愛近6倍

福原愛在日本桌球界的人氣已不如從前。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕過去福原愛在日本桌球界享有盛名與人氣，很多人看著她長大，可惜自從爆出婚內緋聞，以及和江宏傑離婚後的一些官司糾紛，她在桌球領域的地位早已被超越。

最近日本「排行」網站針對8479名各年齡層民眾調查「史上最喜歡的女桌球運動員」是誰？得到的結果是：第五名四元奈生美、第四名福原愛（得票數448票），第三名平野美宇、第二名早田希娜、第一名石川佳純（得票數2570票），曾是福原愛戰友的石川佳純，票數高出福原愛近6倍。

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石川佳純在票選史上最受喜愛女桌球選手中排名第一。（翻攝自IG）

投票民眾給予石川佳純的評語包括「她可愛又討人喜歡，作為一名選手，她對比賽的態度很棒！」在福原愛部分，評語顯示似乎有很多粉絲透過媒體看到了她的成長，儘管現在人氣下滑，但不少人提到：「福原愛小時候還是很可愛！」

看到這份排行結果，有日本網友留言：「福原愛因離婚問題被視為壞女人，但毫無疑問，她的成就曾引領了桌球世界，有很多孩子因為她而開始打桌球，她結婚後確實發生了很多事情，但不喜歡也沒關係。」

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