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「吳宗憲無緣媳婦」生日機場直奔急診室 心愛緝毒犬安樂死前突告別

〔記者陳慧玲／台北報導〕有「台版水原希子」稱號的女模水兒曾和吳宗憲之子鹿希派交往多年，但兩人已在3年前分手，外界常稱水兒是吳宗憲「無緣的媳婦」，今年水兒生日身體出狀況，而曾在家中寄養的緝毒犬Fin，也在她面前離世，讓她感嘆人生無常，健康平安最重要。

水兒過生日，身體卻出狀況。（翻攝自IG）水兒過生日，身體卻出狀況。（翻攝自IG）

水兒發文提到，自己的生日是在清明節後一天，因此以往從沒有一群人幫她慶生的經驗，因為大家都放清明假期，或是去掃墓了，今年好不容易朋友提前幫她驚喜慶生，不料卻發生身體出狀況，緊急從上海返回台灣就醫。

昨天水兒朋友幫她慶生，沒想到半夜她開始噴吐狂拉，高燒不退，緊急縮短在上海的行程，今天急返台灣，在準備搭機前，她還一度痛到暈倒在地上，回到台灣飛機一落地她就直奔急診室。

Fin的離世讓水兒相當難過。（翻攝自IG）Fin的離世讓水兒相當難過。（翻攝自IG）

身體出狀況已經夠慘，但水兒更難過的是以前寄養在家的緝毒犬Fin離世了，她談到：「Fin上禮拜沒辦法走路，檢查後發現是脾臟腫瘤，因為年紀太大又有點胖胖的，已經不能開刀治療，現在在家接受安寧照顧。」

水兒說：「今年的生日願望，我想分一個給Fin，希望牠可以好起來，如果不能，那就希望牠能快快樂樂地離開，做一隻自在又幸福的小天使。」

水兒過去和緝毒犬Fin曾開心相處。（翻攝自IG）水兒過去和緝毒犬Fin曾開心相處。（翻攝自IG）

但世事難料，水兒說原本是明天安排Fin要安樂走的，今天她和媽媽趕到台中來看牠，「摸著摸著牠就很安靜、很平靜地離開了這個世界，謝謝Fin這麼乖、這麼努力撐到見我最後一面，也謝謝你用自己的方式跟我們說了再見。」

對於生日掛急診，曾經養過的狗狗又突然過世，水兒說：「這幾天發生的事情真的太突然，也讓我更深深感覺到健康、平安、還有愛你的人和動物都是人生最無價、最值得緊緊抱住的禮物。」

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