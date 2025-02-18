王大陸逃兵役遭逮！胡宇威、小煜沒當兵揭原因曝「隱疾」

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「大霈」李霈瑜、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年共同主持實境節目《不在我的世界當勇者》，今（18）日主持群出席節目上檔記者會，八人在深山莊園中接受各項腦力和體力，而今傳出演員王大陸涉嫌妨害兵役被逮，胡宇威因美國籍關係不用在台灣當兵，被問及此事他雖沒有表態，不過提到從小有當兵夢想，曾經想考空軍。

《不在我的世界當勇者》上檔記者會，胡宇威、「大霈」李霈瑜、楊奇煜。（記者王文麟攝）

胡宇威提到小時候有想要當兵，高中畢業曾去考過飛官，卻因為視力問題被刷下，轉而去考海軍後因為家人建議他可以再想想，這才與從軍之路擦身，同樣沒當過兵的還有小煜，他因為有僵直性脊椎炎的關係被判免役，也提到現在起床都要花15分鐘暖身。

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《不在我的世界當勇者》上檔記者會，楊奇煜。（記者王文麟攝）

而小煜這次在節目中第一天錄影就與胡宇威在泥地大戰比摔角，隔天一度痛到無法起床，除了背部痠痛外手腕也有扭到，沒想到剛開錄就受到震撼教育，這之後節目組也都備好護具，還有救護車與防護員隨時注意人員安全。

《不在我的世界當勇者》上檔記者會，胡宇威、「大霈」李霈瑜。（記者王文麟攝）

大霈也爆料在錄影過程有成員一度缺氧，需要吸氧氣，笑稱對方外強中乾，不過究竟是誰吸了氧，主持群全程保密到家，喊話要大家到時候看節目，胡宇威也表示：「吸氧氣是他已經真的快要斷氣了！我們的比賽都還在繼續，沒有因為他這樣而中止，是誰還不能講，他應該不好意思站出來承認是他。」

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