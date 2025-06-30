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Lily畫展評價兩極 網友吐槽：怎麼有點像Labubu

Lily舉辦首場個人畫展。（記者王文麟攝）Lily舉辦首場個人畫展。（記者王文麟攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩，昨（29日）舉辦首場個人畫展《Prey of Prey》，活動眾星雲集，包括蔡康永、賈永婕夫婦、陶晶瑩、于美人、阿Ken、陳漢典等知名藝人，皆到場祝賀畫作順利展出。

然而，Lily的畫作在網路上流傳後，也引來不少網友評價，說法十分兩極。有網友毫不吝嗇稱讚，「我覺得Lily很有潛力，才17歲就能用藝術表達自己」、「感覺綜合了最近很紅的怪誕畫風」；也有人持質疑態度，「怎麼還有點像Labubu」、「要讓人稱為藝術家，感覺還需要多精進自己的創作技巧」、「畫作上看到太多其他藝術品的影子了，感覺沒有自己的特色」。

有網友點評Lily的某些畫作，有Labubu的影子。（翻攝自泡泡瑪特IG）有網友點評Lily的某些畫作，有Labubu的影子。（翻攝自泡泡瑪特IG）

雖然畫作評價褒貶參半，但也成功引起網路上的熱度，相信經過首場畫展的順利展出，能帶給Lily持續創作跟鑽研藝術的動力。

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