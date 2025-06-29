晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

別再小看台灣棒球！韓國王牌強投發話：以後要贏不簡單

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現在越來越多運動選手開始經營YouTube、Podcast等社群平台，以娛樂、輕鬆的視角來分享觀點。韓國職棒的選手鄭根宇，最近就邀請來曾效力於巴爾的摩金鷹的尹錫珉上節目，坦言現在台灣棒球也不容小覷，稱台灣對棒球投資多，且制度越來越完善。

鄭根宇（左）、尹錫珉針對台灣棒球做出評論。（翻攝自YouTube）鄭根宇（左）、尹錫珉針對台灣棒球做出評論。（翻攝自YouTube）

鄭根宇國際賽經驗豐富，是韓國國家代表隊的常客，打過奧運、亞運、經典賽及12強等重要賽事。近年他開始經營YouTube頻道《鄭根宇的棒球人生》，而Podcast的首集嘉賓則邀請到尹錫珉。尹錫珉同樣經營著YouTube頻道，還因為在2010年亞運金牌戰封鎖台灣打線，獲封「台灣殺手」稱號，身為前韓職MVP強投的他已經退休。兩人專業的棒球分析，受到許多球迷歡迎。

他們在節目上除了探討韓國職棒的現況之外，也提到了台灣棒球。鄭根宇直言：「現在台灣棒球是世界上第二名，簡直太誇張了，真是不敢相信吧，以我們國家的立場來講，真是想都沒想到。」他不吝於大讚，台灣現階段的棒球系統做得非常好，「現在我們國家代表隊的選手對上台灣的隊伍，能贏嗎？」

尹錫珉搖搖頭直言：「（贏台灣）應該不簡單喔，在預選的時候，以前如果對上日本、台灣的時候，我們最好的投手會用來對抗日本，如果對上台灣的話，就派出中等程度且適當的投手就好，為了對上日本，我們會把所有好的選手都會押下去。」他進一步分析，台灣則是在對上韓國時，通常會派出戰力強的投手，且那2、3位投手真的是菁英，而台灣面對日本則採取相對輕鬆的戰術。

尹錫珉的結論是，在這樣的情況下，韓國要在短期賽中打敗台灣並不是容易的事。至於韓國到底該如何打敗台灣？尹錫珉認為，現在已經不能用小看台灣的心態來比賽，而是要以「Respect」尊敬的心情來一較高下。

尹錫珉話說得老實，坦言過去跟台灣比賽時，心想著絕對能夠贏，所以只要開局不順，就會覺得糟了。而日本確實比較強，所以對上日本時就算輸了，韓國也能心甘情願接受結果。如今台灣棒球越來越好，尹錫珉認為台韓已經旗鼓相當。

鄭根宇則分享，過去台灣對上韓國的緊張感是看得出來的，但現在反過來，台灣對上韓國的從容感，讓鄭根宇有點心痛。鄭根宇進一步指出，現在台灣有不少年輕選手很早就到美國訓練，他大讚台灣的「選手育成系統」做得很好，反而在韓國培養小選手的制度還不夠完善，「是要怎麼去贏過那些已經親身去看、去體驗的選手？」認為台灣對棒球的投資非常的多。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中