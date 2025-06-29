別再小看台灣棒球！韓國王牌強投發話：以後要贏不簡單

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現在越來越多運動選手開始經營YouTube、Podcast等社群平台，以娛樂、輕鬆的視角來分享觀點。韓國職棒的選手鄭根宇，最近就邀請來曾效力於巴爾的摩金鷹的尹錫珉上節目，坦言現在台灣棒球也不容小覷，稱台灣對棒球投資多，且制度越來越完善。

鄭根宇（左）、尹錫珉針對台灣棒球做出評論。（翻攝自YouTube）

鄭根宇國際賽經驗豐富，是韓國國家代表隊的常客，打過奧運、亞運、經典賽及12強等重要賽事。近年他開始經營YouTube頻道《鄭根宇的棒球人生》，而Podcast的首集嘉賓則邀請到尹錫珉。尹錫珉同樣經營著YouTube頻道，還因為在2010年亞運金牌戰封鎖台灣打線，獲封「台灣殺手」稱號，身為前韓職MVP強投的他已經退休。兩人專業的棒球分析，受到許多球迷歡迎。

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他們在節目上除了探討韓國職棒的現況之外，也提到了台灣棒球。鄭根宇直言：「現在台灣棒球是世界上第二名，簡直太誇張了，真是不敢相信吧，以我們國家的立場來講，真是想都沒想到。」他不吝於大讚，台灣現階段的棒球系統做得非常好，「現在我們國家代表隊的選手對上台灣的隊伍，能贏嗎？」

尹錫珉搖搖頭直言：「（贏台灣）應該不簡單喔，在預選的時候，以前如果對上日本、台灣的時候，我們最好的投手會用來對抗日本，如果對上台灣的話，就派出中等程度且適當的投手就好，為了對上日本，我們會把所有好的選手都會押下去。」他進一步分析，台灣則是在對上韓國時，通常會派出戰力強的投手，且那2、3位投手真的是菁英，而台灣面對日本則採取相對輕鬆的戰術。

尹錫珉的結論是，在這樣的情況下，韓國要在短期賽中打敗台灣並不是容易的事。至於韓國到底該如何打敗台灣？尹錫珉認為，現在已經不能用小看台灣的心態來比賽，而是要以「Respect」尊敬的心情來一較高下。

尹錫珉話說得老實，坦言過去跟台灣比賽時，心想著絕對能夠贏，所以只要開局不順，就會覺得糟了。而日本確實比較強，所以對上日本時就算輸了，韓國也能心甘情願接受結果。如今台灣棒球越來越好，尹錫珉認為台韓已經旗鼓相當。

鄭根宇則分享，過去台灣對上韓國的緊張感是看得出來的，但現在反過來，台灣對上韓國的從容感，讓鄭根宇有點心痛。鄭根宇進一步指出，現在台灣有不少年輕選手很早就到美國訓練，他大讚台灣的「選手育成系統」做得很好，反而在韓國培養小選手的制度還不夠完善，「是要怎麼去贏過那些已經親身去看、去體驗的選手？」認為台灣對棒球的投資非常的多。

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